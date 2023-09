Újabb gabonaszállító hajó hagyta el Ukrajnát

Egy újabb teherszállító hajó, az Aroyat is elhagyta a fekete-tengeri ukrán kikötőt, Csornomoszkot, miután megrakták gabonával – közölte egy iparági forrás pénteken. Szombaton érkezett Ukrajnába a Resilient Africa és az Aroyat nevű hajó, melyek közel 20 ezer tonna búzát szállítanak Afrikába és Ázsiába.

A Resilient Africa már kedden kihajózott, most pedig az Aroyat is útra kelt. A szállítmányok tesztelik, hogy Ukrajna képes-e folytatni a tengeri szállításokat, miután Oroszország kilépett a gabonaalkuból – írja a Reuters. Az ukrán csapatok a hónap elején több földgázfúró platformot foglaltak vissza a Fekete-tengeren, és csapást mértek a Szevasztopolban állomásozó orosz flottára is.

Az Aroyat. Fotó: AFP

Ukrajna a múlt hónapban jelentette be humanitárius folyosók megnyitását a Fekete-tengeren,

hogy elengedje a háború miatt a kikötőibe szorult tengerjárókat, és folytassa a gabonaszállítást.

Moszkva azóta gyakran intézett drón- és rakétatámadásokat az ukrán gabonaexportot lehetővé tevő infrastruktúra ellen. Odessza három kikötője, köztük Csornomorszk több millió tonna gabonát mozgatott meg a török és ENSZ-közvetítéssel létrejött megállapodás keretében.

Az Odesszában rekedt hét hajóból öt már elhagyta a kikötőt az ideiglenes folyosón keresztül.