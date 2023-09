Zelenszkij egyre magasabbra lő: lapáton a háború védelmi minisztere is

A korrupció elleni harc jegyében egyre magasabb szintre hatol az ukrajnai közigazgatási tisztogatás. Volodimir Zelenszkij államelnök vasárnap videóüzenetben közölte, hogy menesztik Olekszij Reznyikov védelmi minisztert – jelentette a Reuters.

Reznyikovot 2021 novemberében nevezték ki a posztjára, amikor már megjelentek a hírek az ukrán határ mentén törénő orosz csapatösszevonásokról, és az ukrán kormány nevében ő vezényelte le a tavaly februárban kitört háború teljes eddigi szakaszát.

Úgy vélem, hogy a tárcának az együttműködés új megközelítéseire és más formáira van szüksége mind a katonákkal, mind összességében a társadalommal. A minisztériumot most Rusztem Umerovnak kell vezetnie. A Legfelsőbb Tanács jól ismeri őt, és Rusztem Umerovnak nincs szüksége további bemutatásra. Azt várom a parlamenttől, hogy támogassa ezt a jelölést

– mondta a Telegram-csatornáján közzétett videón Zelenszkij az MTI jelentése szerint – tehát az elnök nem a korrupciót jelölte meg a személyi változás okaként.

Reznyikov minisztersége idején özönlött a nyugati fegyver és pénz Ukrajnába, csakhogy a minisztériumát korrupcióval vádolták meg, bár a miniszter váltig állította, hogy a tárcát csak megpróbálják befeketíteni. Maga Umerov már korábban jelezte, hogy kész távozni, és őt magát a jelek szerint nem vádolják meg: a Ria Novoszty orosz hírügynökség Jaroszlav Zseleznyak ukrán törvényhozót idézi, aki szerint Reznyikov brit nagykövet lesz.

A váltás pikantériája, hogy a 41 esztendős Umerov, akit Reznyikov helyére tesznek, a fő privatizációs alap, az Állami Vagyonalap vezetője, és a privatizációs és vagyonkezelési ügyek egy olyan terület, amelyen nem nehéz gyanúba keveredni.

A krími tatár származású Umerov jelentős szerepet játszott egyebek mellett kényes háborús tárgyalásokon, mint például az ENSZ és Törökország közvetítésével megkötött fekete-tengeri gabonaszállítási megállapodásban – írta az MTI.

Zelenszkij hazaárulásnak minősítené a korrupciót Újabb eszközzel venné fel a harcot a korrupció ellen az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a héten egy olyan törvényjavaslatot nyújt be az ukrán parlamentnek, amely a korrupciót háborús időkben hazaárulásnak minősítené.

Az ukrán elnök azt is közölte vasárnap, hogy beszélgetésében Emmanuel Macron francia elnökkel "pilótáink franciaországi képzéséről értünk el nagyon fontos megegyezést" - írta a brit The Guardian. Hozzátette: arról is tárgyaltak, hogyan segíthetne Franciaország megvédeni Odessza várost és régióját.