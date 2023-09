Zelenszkij közölte, hogy az ellentámadás jó ütemben halad

Kijev kritikusai mellett a szövetségesei is egyre többször adnak hangot annak, hogy a nagy mennyiségű nyugati támogatás ellenére nem halad a nyár elején megkezdett ellentámadás. Ukrajna hosszú idei tervezgette az offenzívát, amivel vissza akarta szerezni az elcsatolt területeit, ehhez pedig rengeteg támogatást kapott a szövetségeseitől.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szombaton arról beszélt, hogy a kijevi csapatok előrenyomulnak és sikereket érnek el az ellentámadás alatt. Visszautasította azokat a kritikus hangokat, amik a haderejüket célozták – erről a Reuters írt.

Ukrajna a hónapok óta zajló ellentámadás során már több kisebb települést visszafoglalt, de jelentősebb győzelmet nem tudnak felmutatni. A lassú előrehaladásnak az az oka, hogy az oroszoknak elég idejük volt megerősíteni a védelmi vonalaikat, miközben elaknásították a senki földjét.

Kijev legélesebb kritikusai között az Egyesül Államok is szerepel. Az USA már többször is csalódottságát fejezte ki az ukrajnai események miatt, miközben az ukrán stratégiát is sikertelennek bélyegezték. Zelenszkij ezeken a kritikákon háborodott fel.

Csapataink haladnak előre. Mindegy ki mit gondol, mi elvégezzük a feladatunkat és csak ez számít. Úton vagyunk

– üzente az ukrán elnök a Telegram csatornáján.

Washingon attól is tart, hogy az elhúzódó ellentámadás hamarosan bele fog lógni az őszi hónapokban. Az esősebb és hidegebb időjárás nem kedvez az offenzívának, az ellentámadást pedig tovább késleltetheti. A nyugati országok rengeteg pénzt fektettek Kijev erejének támogatására, azonban a látványos sikerek beláthatatlan ideig várathatnak magukra, ha beköszönt az ősz, majd megérkeznek a fagyok. Mindemellett Ukrajna folyamatosan azt kommunikálja, hogy még több fegyverre és pénzre van szüksége.

Annyi mindenképpen Zelenszkij mellett szól, hogy az elmúlt hetekben az ellentámadás kissé felgyorsult. Az ukrán erőknek két ponton is sikerült áttörniük a frontot, Bahmut mellett, illetve Robotine falunál. Utóbbi siker utat nyitott az ukránoknak Melitopol felé, az orosz csapatok déli adminisztrációjának központjához. Moszkva ennek a támadásnak a megállítására már elkezdte átszervezni az erőit.

Az orosz katonák Orihivnél gyülekeznek, ahol összecsapnak majd az érkező ukránokkal.

Oroszország mindeközben azt kommunikálja, hogy az ukrán ellentámadás kudarcba fulladt. Kijev válasza erre, hogy szándékosan lassan haladnak előre, hogy csökkentsék az emberveszteségeket.