Zelenszkij: Ukrajna készen áll választást tartani a háború alatt is

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna készen áll arra, hogy a háború alatt is választást rendezzen – jelenti az AFP hírügynökség. Ukrajnában elméletileg októberben kellene parlamenti választást tartani, ám egyelőre kétséges, hogy ezt a hadiállapot idején is meg lehet-e rendezni. A jelenleg hatályos ukrán törvények szerint erre nincs lehetőség, úgyhogy Zelenszkij szavain túl az ukrán parlamentnek is lépnie kell az ügyben.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy támogatja nemzetközi megfigyelők jelenlétét is a szavazáson, ugyanis nemcsak a választás lebonyolítását, de annak elismerését is fontosnak tartja. Zelenszkij ezzel alighanem a megszállt ukrán területeken is megrendezett orosz helyhatósági választásra utalt, melyet most hétvégén tartanak, jóllehet, egyes területeken már korábban elkezdődött a szavazás.

Oroszország szabadnak és titkosnak nem igazán nevezhető népszavazási színjátékkal övezve csatolt négy ukrán tartományt magához tavaly, ezt azonban nem ismeri el különösebben sok ország. Arról az ukrán elnök nem beszélt, hogy mi lesz a megszállt területek szavazataival, amennyiben megrendezik idén a parlamenti választást.