Több mint 1 millió gázait szólított menekülésre Izrael

Elrendelte a Gázai övezet északi részének 24 órán belüli evakuálását az izraeli hadsereg pénteken – tudta meg az ENSZ gázai központja nem sokkal csütörtök éjfél előtt. A rendelkezés értelmében a terület mintegy 1,1 millió lakosának, a Gázai övezet népességének a felének kellene a térség déli részére húzódnia.

Az utasítást Stéphane Dujarric, az ENSZ főtitkár szóvivője embertelennek nevezte csütörtök este valamint figyelmeztetett a lépés szörnyű humanitárius következményeire, mivel szerinte lehetetlen ennyi ember áttelepítését ilyen rövid idő alatt megszervezni.

Fotó: AFP

Dujarric kifejtette, hogy a kitelepítésről szóló utasítás vonatkozik az ENSZ összes, az övezetben dolgozó munkatársára is, illetve azokra is, akik az ENSZ gázai létesítményeinek valamelyikében – köztük kórházakban vagy iskolákban – kerestek korábban menedéket.

Ugyanakkor Szaláma Marúf, a Hamász sajtóközpontjának vezetője az evakuálásról szóló hírt hamisnak nevezte, amivel szerinte Izrael csak fejetlenséget akar kelteni és meg akarja bontani a gázaiak belső egységét.

Az ENSZ csütörtökön közben soron kívüli támogatást kért a nemzetközi közösségtől; a szervezet humanitárius ügyeket koordináló irodája (OCHA) szerint idén a Gázai övezetben és Ciszjordániában tervezett humanitárius programokhoz 502 millió dollárral (183 milliárd forint) számoltak, ám az összegnek mostanáig kevesebb mint a fele érkezett meg.

A gázai családok 60 százaléka élt élelmiszerbizonytalanságban az OCHA szerint már a harcok kirobbanása előtt is.

Ráadásul a szervezet azt is elmondta, hogy már több mint 423 ezer palesztin menekült el otthonából a Gázai övezetben, valamint azt is közölték, hogy kifogyott az üzemanyag Gáza egyetlen erőművéből, így megszakadt az áramszolgáltatás, illetve felhívták a figyelmet, hogy az övezetben élők nagy része már nem jut ivóvízhez. Kiemelték, hogy a térségben nagyjából 50 várandós nő is van.

A területet uraló Hamász harcosai szombaton indítottak meglepetésszerű támadást Izrael ellen, betörve a zsidó állam déli részébe és több mint 1300 embert meggyilkolva, valamint háromezret megsebesítve. További 150 főt elraboltak, őket túszként tartják fogva.

A gázai egészségügyi minisztérium arról tájékoztatott, hogy az övezet ellen elindított izraeli hadműveletek halálos áldozatainak száma már meghaladta az 1500-at, a sebesülteké pedig a 6000-et.