Miután két svéd futballszurkolót agyonlőtt az Iszlám Állam nevében hétfőn egy terrorista Brüsszelben, a több belga párt most a svédeket kritizálja. A terrorista ugyanis korábban Svédországban börtönben is volt, és a próbára bocsátás során a svéd hatóságok észlelték, hogy drogproblémákkal küzd, és nagy esélye van a visszaesésre is.

Fotó: AFP

Ám amikor a terrorista Belgiumba érkezett, a svéd hatóságok erről nem értesítették belga társaikat – írja a svéd Expressen című lap. A férfit ugyanakkor így is kiutasították korábban Belgiumból, ám az eltűnt a hatóságok szeme elől.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök kedden arról beszélt, hogy a támadó kifejezetten svédekre vadászott, ám hazája nem hagyja megfélemlíteni magát. A terroristát a belga rendőri erők kedd reggel meglőtték, majd a kórházban életét vesztette.