Horvátország légterét Európában egyedülálló módon még mindig az 1950-es évek végén az egykori Szovjetunióban kifejlesztett Míg-21-es vadászrepülők védik. A mára rendkívüli mértékben elavult gépek cseréje már hosszú évek óta téma dél-nyugati szomszédainknál, de a folyamat a közelmúltig valamiért mindig elakadt. Több sikertelen tárgyalási forduló után végül 2020-ban született meg a döntés, melynek értelmében Horvátország 12 darab használt, de felújított, multifunkcionális, Dassaut Rafale F3R típusú vadászrepülőt vásárol Franciaországtól.

Fotó: AFP

Az üzlet ára 999 millió euró volt, ami a gépek mellett magában foglalja a fegyverzetet, a pilóták kiképzését és a karbantartáshoz szükséges felszerelést is.

Az első, 170-es lajstromszámú gépet a hét elején vehette át a horvát védelmi miniszter a nyugat-franciaországi Mont-de-Marsanban. A kockás mintázatúra festett gép viszont egyelőre még nem vehette Horvátország felé az irányt. A horvát pilóták ugyanis a következő 6 hónapban még francia kollégáikkal közösen gyakorolják a vadászgép használatát Franciaország felett. Az első négy vadászgép ezért várhatóan csak jövő májusban érkezhet meg az adriai országba. Az új repülők megérkezésével egy időben pedig végleg nyugdíjazzák a köznyelvben sokszor csak repülő fémdoboznak gúnyolt MiG-eket.



Új képességek nyílnak a horvátok előtt



A 2000-es évek elején kifejlesztett Dassaut Rafale-ok azon túl, hogy üzembiztosak és megfelelnek minden modern NATO-szabványnak olyan képességekkel is rendelkeznek, melyekről a horvát pilóták azelőtt még csak nem is álmodtak. Ezek közül a legfontosabb az úgynevezett szupercirkálás. Ez azt jelenti, hogy

az új gépek képesek tartósan a szuperszonikus repülésre, méghozzá az utánégetők használata nélkül.

Ennek a képességnek köszönhetően a repülők hatótávja elérheti az 1800 kilométert is, amit ráadásul a hangsebesség 1,4 szerességével tudnak megtenni. Ez horvát szempontból azért is érdekes, mert így a zágrábi bázisról az ország bármely pontján hamar bevethetőek és a visszaútra is bőven marad üzemanyaguk. A még használatban lévő MiG-ek erre nem képesek, ezért a fővároson kívül a légierő a dél-dalmáciai Splitben és Fiumében is rendszeresen állomásoztat gépeket.

A Rafale-okat illetően újdonság még, hogy a fel- és leszállásukhoz elég egy 450 méteres kifutó, ezért szükség esetén akár az egészen kicsi mezőgazdasági repülőtereket is használni tudják.

Ami a fegyverzetüket illeti, a most beszerzett horvát repülők Mica RF levegő-levegő rakétákkal és AASM Hammer levegő-föld lövedékekkel lesznek felszerelve.



Még nem készek a hangárok



Bár néhány hónap múlva megérkeznek a légierő új szerzeményei, a tárolásukhoz szükséges hangárok még nem készültek el. A francia gépek ugyanis jóval nagyobbak szovjet társaiknál, ezért új csarnokot kellett nekik építeni. Az objektum körüli munkálatok viszont korábban egy közbeszerzési bonyodalom miatt megakadtak, ezért az épületek a kitűzött időpontnál később, várhatóan csupán néhány nappal a repülők érkezése előtt fognak elkészülni.