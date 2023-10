Peter Thiel tech milliárdos 2021 nyarától az FBI bizalmas emberi forrása (CHS) vagyis informátora volt, sőt még tartótisztje neve is nyilvánosságra került. Johnathan Buma a szervezet Los Angeles-i irodájának volt a munkatársa, politikai korrupcióval és külföldi befolyásszerzési kampányokkal foglalkozott.

Mindez azért is meglepő, mert a politikai adományokkal bőkezűen bánó Thiel többek között az FBI-t rendszeresen kritizáló politikusok kampányaira is adott pénzt, többek között Donald Trumpéra is, igaz, a történtek idején már igyekezett távolodni a volt elnöktől. Peter Thiel egyébként a PayPal társalapítójaként szerezte vagyonát és azóta is a Szilícium-völgy egyik meghatározó szereplője, de politikai donorként is komoly befolyás gyakorlására képes.

Fotó: AFP

A milliárdost az FBI besúgójának nevező állítások Charles Johnsontól érkeznek, aki régóta kapcsolatban áll Thiellel, és aki az amerikai szélsőjobb hírhedt alakja, ugyanakkor az értesüléseket mások is megerősítették az Insidernek.

Johnson azt állítja, hogy ő maga is informátor volt, és ő hozta össze a Buma és Thiel közötti találkozót. Az FBI belső szabályzata szerint ugyanakkor a CHS minősítést nem minden informátor kapja meg, az csak a visszatérő módon értékes információkat nyújtó személyeket illeti meg. Mint ilyen Thiel kódnevet és sorszámot is kapott, és főként a Szilícium-völgyben tevékenykedő külföldi intrikákról számolt be.

Az amerikai mellett német és új-zélandi állampolgársággal is rendelkező – és állítólag a máltai megszerzésén is dolgozó – Thiel nyilvánosan is kérte az FBI-t, hogy vizsgálja meg a Google és a kínai kormány kapcsolatát.

Johnson szerint az FBI utasította a milliárdost arra is, hogy amerikai politikai kapcsolatairól ne beszéljen.

Márpedig Thiel többek között Donald Trump 2016-os kampányára is adott 1,25 millió dollárt, sőt a republikánus elnökjelölő gyűlés szónokaként is méltatta ugyanabban az évben.

Később pedig olyan jelölteknek is adott pénzt, akik élesen kritizálták a bűnüldöző szervet, így az Ohióban győztes szenátorjelöltnek, J. D. Vance-nak és az Arizonában viszont vereséget szenvedő Blake Mastersnek. Igaz, legtöbb adományát ezen politikusoknak még azelőtt nyújtotta, hogy azok élesen elkezdték volna bírálni az FBI-t.

Azonban Thiel üzleti érdekeltségei már nincsenek annyira távol az FBI-tól, mint az általa támogatott jelöltek, így például a Palantir, melyben 10 százalékos tulajdonrésszel bír, egy sor amerikai hírszerzési szervezetnek – köztük az FBI-nak is – adott el szolgáltatásokat több mint 1 milliárd dollár értékben.

Noha Johnson kapcsolatai Thiellel és Trumppal jól dokumentáltak, a férfi magát trollnak is nevezte már, így nem biztos, hogy a tőle származó információk megbízhatók. Állításait ugyanakkor további két forrás is alátámasztotta az Insidernek.

Buma augusztusban állt a nyilvánosság elé, azt állítva, hogy Trump és igazságügyi minisztere, Bill Barr leállította törekvését, melynek célja az volt, hogy kiderítse, Rudy Giulianit beszervezték-e az orosz szolgálatok. Johnson pedig azért állt elő, és vállalta, hogy besúgó volt, hogy támogassa Buma törekvését az informátorok kezelésének reformjára. Thiel beszervezését bosszúból árulta el, amiért az rossz döntéseket hozott kockázati tőkealapja, a Founders Fund vezetőjeként (tehát az ő cégére nem adott pénzt).

Johnson szerint Thielt azzal tudta megnyerni informátornak, hogy azzal a milliárdos meggyőzheti azt FBI-t az Egyesült Államokhoz fűződő lojalitásáról. Szerinte a milliárdos számára ez a vagyon mellett másfajta védelmet is jelenthet, hiszen akkoriban a sajtóban Thiel adóelkerüléséről jelentek meg írások, és akkoriban halt meg Jeffrey Epstein is, akivel többször is találkozott korábban.