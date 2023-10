Az influenszermarketing a jövő?

A legnagyobb online cégek bevételének kifejezetten nagy részét jelentik a reklámbevételek, legyen szó a Google- és YouTube-tulajdonos Alphabetről, a Facebook- és Instagram-tulajdonos Metáról vagy épp a TikTok-tulajdonos Bytedance-ről, de az influenszermarketingnek köszönhetően a különböző hírességek is jól kereshetnek a hirdetéseken.

Influenszerpartnerség régen és ma

Ez az üzleti modell, ha belegondolunk, nem sokban különbözik egyébként a korábbi időszaktól, amikor a tv-társaságok bevételei érkeztek a reklámokból, amiből a reklámokban szereplő sztárok is jelentős bevételeket húztak, de a Forbes írása szerint a szponzori szerződések még ennél is régebbiek, már a római gladiátorok is népszerűsítettek különböző termékeket.

Az egyre inkább digitális hirdetések legfőbb terepe azonban ma már a közösségi média.

Fotó: Shutterstock

Noha az influenszer kifejezés alig pár éve jelent meg a köztudatban, de az egyik első modern influenszerpartnerségnek azt tartják, amikor a Wedgewood készített teacsészekészletet III. György király feleségének. A Wedgewood hamarosan a Royal előtaggal hirdette a termékeit, melyek még ma is szolgálják a brit uralkodókat.

Azonban az online tér töredezettsége miatt egyre több kisebb hírességnek juthat tér a hirdetésekben, így a személyes márkák is piacosíthatók. Aki sok követőt gyűjt a közösségi médiában, az szép pénzt kaphat a hirdetésekért. Az Influencer Marketing Hub friss jelentése szerint idén az iparág 21,1 milliárd dollárra nőhet, és a TikTok a legkedveltebb csatornája ezeknek a hirdetéseknek.

A TikTok-marketing

A közösségi média böngészésével töltött idő növekedésével párhuzamosan elkezdtek szaporodni a márkák és a kisebb-nagyobb hírességek közötti együttműködések és influenszerpartneri ügynökségek is alakultak ezt segítendő. Az influenszermarketing számos lehetőséget nyújt a márkák számára, hiszen nemcsak a több millió követővel rendelkező sztárok, de

a kisebb, ám közönségükkel jobban együtt mozgó hírességek is hasznosak lehetnek egy-egy márka befuttatására.

A niche marketing lehetőséget ad arra, hogy a márkák pontosabban célozzanak a hirdetések során. Ráadásul az influenszermarketing nem csupán a fogyasztók felé, de az üzlet és üzlet közötti szolgáltatások hirdetését is segítheti a BBC szerint. A TikTok-influenszerek szárnyalását segítheti az oldal egyre nagyobb népszerűsége is. Ezért már a globálisan mikro- vagy épp középkategóriás influenszerek alkalmazása is hasznos lehet a közösségi médiában, ez az előbbi esetben 10-100 ezer követőt, az utóbbi esetben 100-500 ezer követőt jelent. A kisebb cégek számára ők könnyebben megfizethetők is lehetnek.

A kampányok hatása ráadásul mérhető is az influenszerek kódjaival vagy a hirdetésben elhelyezett linkekkel, melyek jelzik a márkáknak, hogy honnan érkeztek a vásárlók.

Az influenszermarketing veszélyei

Hiába teszi lehetővé a pontosabb célzást az influenszerek használata, ez nem jelenti azt, hogy csak a megcélzott közönség értesül egy-egy hirdetésről, ami a várt eredményekkel ellentétes hatást is hozhat. Ennek egy látványos példája az, amikor a Bud Lightot egy transznemű TikTok-influenszer, Dylan Mulvaney segítségével reklámozták. A hirdetés azonban a várt siker helyett bojkottot és az eladások zuhanását hozta.

A digitális marketingben ráadásul érdemes figyelni arra is, hogy nehogy csalók áldozativá váljunk. A mesterségesen felpumpált követői számok miatt a rászedett hirdetők megeshet, hogy a semmiért fizetek vagy épp jóval kisebb értéket kapnak pénzükért, mint amit gondoltak volna.