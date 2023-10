Az orosz–ukrán háború 595. napja – friss hírek

Bár a világ szombat óta főleg az izraeli háborúra figyel, az orosz–ukrán háború sem áll le. Sőt, az elmúlt napokban mozgalmas volt keleten is a helyzet, egy nap leforgása alatt 108 katonai összecsapás történt, ukrán források szerint az orosz hadsereg több irányból is megpróbált nyomást gyakorolni rájuk – számolt be róla az Unian ukrán hírügynökség.

Fotó: Northfoto

A vezérkar reggeli jelentése szerint Kupjanszk közelében az ukrán katonák több mint 30 ellenséges támadást vertek vissza, főként a Harkivi területen fekvő Szinkivka és Ivanivka településeknél. A Luhanszki területen a védelmi erők továbbra is megakadályozták az orosz katonák támadását Makiivka és Dubrava települések területén.

Bahmut közelében is zajlanak a harcok, a Donyecki területen található Kliscsivka és Andrijivka védői is vissza tudták verni az ellenséges támadásokat. Ugyanakkor az ukrán hadsereg is folytatja a térségben a támadó hadműveleteit, és a Kliscsivkától keletre fekvő területeket sikerült előrenyomulnia. A közlemény szerint Avdijivka irányában az oroszok három zászlóaljnyi erővel, harckocsik és páncélozott járművek támogatásával hajtják végre akcióikat.

Marjinka környékén az ukrán védelmi erők az elmúlt nap folyamán legalább tíz orosz támadást vertek vissza.

Kijev erői eközben Melitopol irányában folytatják a támadó hadműveletet, ezzel szeretnék megerősíteni állásaikat a Zaporizzsjai területen. Az elmúlt napokban Rabotnye városától nyugatra zajlottak a harcok. Herszon környékén az ukránok sikerrel csaptak le az orosz hátországra, megsemmisítettek több, az utánpótlás szempontjából is fontos raktárépületet.