Az ukránok megerősítették állásaikat a Dnyeper folyó keleti partján, ezzel megnyílhat az út Melitopol felé

Már orosz források is megerősítették, hogy az ukránoknak sikerült átkelni a Dnyeper folyón és már az is biztos, hogy tartós állásokat sikerült elfoglalniuk az orosz területeken.

Fotó: Anatolii Stepanov / AFP

A hírek szerint egy ukrán gyalogdandár és két szabotázs-, valamint felderítő csoport tudott átkelni a Herszon melletti Antonivszkij vasúti hídon.

Az offenzíva 30 kilométert tudott megtenni és sikerült elfoglalniuk a Krynky faluban felállított katonai bázist.

Az ukrán sikert orosz források is megerősítették, amikor közölték, hogy az orosz hadsereg összecsapott a faluban az ukránokkal és bár az ellenség felé kerekedtek, teljesen nem tudták visszafoglalni a települést. Az ukránok azt közölték, hogy kitartanak, ameddig megérkezik az erősítés a folyó túloldaláról. Állítólag Ukrajna a korábbiaknál nagyobb haderőt mozgatott meg a Krynky elleni támadáshoz.

Herszon megye oroszok által megbízott vezetője, Vlagyimir Saldo is elismerte, hogy ukrán csapatok jelentek meg az irányítása alatt lévő területeken. Közölte, hogy az orosz csapatok összecsaptak az ukránokkal Herszontól 15 kilométerre Pidstepne és Pishcsanivka területén. Saldo azt állította, hogy innen visszaszorították az ellenséget egészen az Antonivka vasúti hídig, azonban ennek ellentmond az orosz légierő közleménye, ami szerint még október 19-én éjjel is légi csapásokat mértek Pishcsanivkára. Ez az információ arra utal, hogy még ott voltak az ukránok a településen.

A folyón átkelő ukrán csapatoknak valószínűleg sikerült megvetniük a lábukat az Antonivka vasúti híd keleti oldalán, erre az orosz és az ukrán híradások is utalnak. Az Intitute for the Study of War (ISW) a nyilvánosságra került információkat úgy értékeli, hogy

az ukrán átkelés a Dnyeper folyón egy nagyobb hadművelet része lehet, mint a korábbi razziák.

Abban az esetben, ha sikerült kiépíteniük egy folyamatos utánpótlás útvonalát a hídon keresztül, akkor meglehet az esélye annak, hogy az orosz védelmen áttörve megnyíljon az út az orosz déli parancsnokság központja, Melitopol felé.