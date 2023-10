Egyiptom állítja, hogy figyelmeztette Izraelt a készülő támadásra

Sokasodnak a kérdések a Hamász szombati támadását megelőző titkosszolgálati hibák körül Izraelben, amit csak tovább szaporíthat, hogy sajtójelentések szerint egy egyiptomi hírszerző állítja, hogy Kairó figyelmeztette Jeruzsálemet, hogy valami nagy dolog készül Gázában, ám ezt az izraeli vezetés – mely a Ciszjordániában létesített telepek védelmével volt elfoglalva – a szőnyeg alá söpörte.

A ciszjordániai telepesek közül ugyanis sokan Benjanim Netanjahu izraeli miniszterelnök támogatói, akik védelmet követeltek a kormánytól, miután az általuk illegálisan létrehozott telepek környékén egyre jobban elharapózott az erőszak.

Fotó: Oren Ziv / AFP

Az egyiptomi titkosszolga szerint még az ország titokminisztere, Abbasz Kamel tábornok is kapcsolatba lépett Netanjahuval, mindössze 10 nappal a Hamász támadása előtt. Az izraeli miniszterelnöki hivatal azonnal tagadta az értesüléseket, azokat teljes hazugságnak minősítve.

Azonban Izrael nemcsak a szövetségesei figyelmeztetését nem hallotta meg, a titkosszolgálatokat ugyanis teljes mértékben váratlanul érte a feltehetően hónapok óta tervezett, nagy létszámú terroristát felvonultató akció. A támadás után két nappal a Hamász fegyveresei még mindig Izrael területén harcoltak és több mint 100 foglyot is elhurcoltak Gázába, ami mindenképpen negatívan érinti a Moszad és a katonai titkosszolgálat, a Shin Bet nimbuszát – olvasható a Times of Israel összefoglalójában.

Mindezt Yaakov Amidror, Netanjahu egykori nemzetbiztonsági tanácsadója is elismeri, ahogy a hadsereg szóvivője, Daniel Hagari szerint is a haderő magyarázattal tartozik a lakosságnak, ám szerinte

most a harcnak van itt az ideje, a felelősség kérdését csak azok lezárulta után érdemes boncolgatni.

A hírszerzés kudarca mellett lehetséges magyarázattal szolgálhat az ország megosztottsága is Netanjahu bírósági reformja miatt és a Ciszjordániában fokozódó erőszak is. A titkosszolgálatok dolgát ráadásul az is nehezítette, hogy Izrael 2005-ben kivonult Gázából és oda nem tért vissza 2007-en, a Hamász hatalomra jutását követően sem. A lehetséges magyarázatok között megtalálható, hogy a kivonulás után Izrael egyre inkább a technikai hírszerzésre hagyatkozott, amit a Hamász azzal tudott elkerülni, hogy nem használt technikai eszközöket, így telefont vagy számítógépet az akció tervezéséhez és a megbeszéléseket is vagy direkt erre a célra kialakított helységekben vagy a föld alatt tartották.

Amir Avivi nyugalmazott izraeli tábornok szerint azonban a hírszerzés kudarca nemcsak az információk összegyűjtésében, de azok értékelésében is megnyilvánult, mivel félreértette a Hamász céljait. Egyre többen úgy látták az izraeli biztonsági erőknél, hogy a szervezet szeretné Gázát felvirágoztatni és az ott lakók életminőségét javítani, ám Avivi szerint a Hamász célja változatlanul Izrael felszámolása.

Az elmúlt években a zsidó állam 18 ezer palesztin számára engedélyezte, hogy Izraelbe ingázva vállaljon munkát a Gáza övezetből, mondván az biztosíthatja a relatív nyugalmat. Azonban mindeközben több ezer harcos kiképzése zajlott, ami katasztrófához vezetett.