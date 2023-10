A Hlas a Smerrel és az SNS-szel folytatja a kormányalakításról szóló tárgyalásokat – jelentette ki Peter Pellegrini, a Hlas elnöke pártja egyhangú elnökségi döntésére hivatkozva– írja a pozsonyi Új Szó. A lap szerint ezzel meghiúsulni látszik a progresszívek vezette négypárti koalíció lehetősége, tehát az új miniszterelnök Robert Fico lehet, aki a múlt hét végi választások után két hetet kapott a kormányalakításra az államfőtől.

Fotó: Vladimir Simicek / AFP

Pellegrini a párt kedd délutáni elnökségi ülését követően bejelentette, a választás győztesével folytatja az egyeztetést a kormánykoalícióról. Hangsúlyozta, a legerősebb lapokat a Smer kapta a választóktól.

Mérlegeltük az összes érvet, a prioritásokat és a lehetőségeket, valamint Szlovákia jelenlegi helyzetét

– mondta a pártelnök, aki leszögezte, hogy ezentúl nem folytatnak félhivatalos tárgyalásokat más pártok vezetőivel. Kritikával illette Milan Majerskyt, a KDH elnökét, amiért nem mutatott kellő érdeklődést a közös kormány iránt. „Világos volt, hogy a konzervatívok és a liberálisok esetleges szövetsége egy jövőbeli kormányban potenciális konfliktus forrása” – mondta a pártok közötti nyilvános üzengetést bírálva.

Hangsúlyozta, pártja számára nem a miniszterelnöki poszt megszerzése volt a legfontosabb, elsősorban a programprioritások átültetését tartották szem előtt. Pellegrini szerint Zuzana Caputová államfőt a hét végéig tájékoztatják a tárgyalások eredményéről.

Tehát a választásokon győztes Robert Fico vezetésével alakulhat meg Szlovákia legújabb kormánya, ami az ország bel- és külpolitikájában egyaránt éles irányváltást hozhat.

Fico amellett, hogy leállítaná Ukrajna támogatását, a V4-ekre is nagyobb hangsúlyt helyezne, különösen a migráció kezelésében, ami a kampányban is központi kérdés volt. Magyar szempontból pedig nem elhanyagolható tény, hogy a régi-új miniszterelnök a magyar kormányfőt Orbán Viktor fontos szövetségesének tekinti.

Nyilakozott Michal Simecka (Progresszív Szlovákia) vezetője is, aki kijelentette, kritikus a Hlas döntésével szemben, de tiszteletben tartja. „Elutasították a tárgyalásokat, mielőtt elkezdődtek volna” – reagált Pellegrini bejelentésére, hozzátéve, a kezdetektől Ficóval készült koalíciót kötni, nem is állt szándékában tárgyalni a négyes koalícióról, s most csak kifogásokat keres. Hangsúlyozta, a PS kemény ellenzéki párt lesz, amely óvni és védeni fogja a jogállamiságot és a demokráciát. Branislav Gröhling, az SaS alelnöke a közösségi médiában konstatálta, hogy összeállt a „sötét koalíció”: „Rossz hír Szlovákiának, a kisebbségi jogoknak és az oktatásnak”.