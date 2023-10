Mintegy 2800 katona vesz részt ezen a héten az Európai Unió első élő katonai gyakorlatán, amelynek célja, hogy felkészítse a blokk hadseregeit az együttműködésre és a határokon kívüli válsághelyzetek gyors kezelésére a növekvő geopolitikai feszültségek mellett – írta az Euronews.

Az Európai Unió védelmi miniszterei a hadgyakorlat előtt a spanyolországi Sevillában találkoztak.

Fotó: Getty Images

Ma új fejezet kezdődik az uniós védelemben. A közelmúltban számos esemény, például az orosz–ukrán háború és a Hamász Izrael elleni támadása is sürgető üggyé tették Európa biztonságát, aminek a katonai védelem kulcsfontosságú része

– nyilatkozta Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a spanyolországi Cádizban.

Az egyhetes hadgyakorlaton harmincegy katonai egység vesz részt Ausztriából, Franciaországból, Írországból, Olaszországból, Máltáról, Portugáliából, Romániából, Olaszországból, Magyarországról és a házigazda Spanyolországból.

A hadgyakorlat során szárazföldi, tengeri és légi járműveket, valamint kibereszközöket is bevetnének, például olyan szimulált helyzetekben, mint egy kétéltű támadás egy kikötő ellen.

A blokk országai több ilyen eseményt is terveznek a jövőben, a következőt például a németek szerveznék meg 2024 második felében.

Sajnos ilyen forgatókönyvekkel kell foglalkoznunk, és fel kell készülnünk arra, hogy megvédjük magunkat. A háború ismét a mindennapi valóságunk részévé vált, ráadásul a közvetlen szomszédságunkban és a közeli szövetségeseink területén

– mondta Borrell. Szerinte a cél az uniós országok hadseregei közötti felkészültség és együttműködés fokozása, valamint az úgynevezett gyors bevetési kapacitás megteremtése.

A gyors bevetési kapacitás megteremtése az uniós vezetők által tavaly elfogadott stratégiai iránytű egyik sarokköve, amelynek célja a blokk biztonság- és védelempolitikájának megerősítése, valamint az, hogy a blokkot hatékonyabb biztonságszolgáltatóvá tegye.

A tervek szerint a blokk 2025-ben már felkészült lesz arra, hogy akár ötezer katonát is gyorsan be tudjon vetni különböző típusú válsághelyzetek kezelésére, beleértve az uniós polgárok légi úton történő elszállítását külföldi országokból, ahogyan az a közelmúltban Nigerben, Szudánban vagy Afganisztánban is szükségessé vált.

Az alapvető katonai műveletek mellett több olyan gyakorlatot is bevezettek, amelyek általában nem szokták a nemzetközi szimulációk részét képezni – ilyen például a mentés és az evakuálás, a humanitárius segítségnyújtás és a katasztrófaelhárítás, amelyekre egyre nagyobb szükség lehet a közeljövőben.

Az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy a polgárai védelmében és a globális stabilitás fenntartásában katonai szinten is cselekedni tudjon. A közös hadgyakorlatok segítenek abban, hogy a tagállamok együtt tudjanak fellépni, és biztosítani a hazánk védelmét

– tette hozzá Borrell.