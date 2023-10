Épségben vannak a Gázában rekedt magyarok, de továbbra sem sikerült hazahozni őket

„A Gázai övezetben jelenleg 15 magyar állampolgár tartózkodik, akikkel továbbra is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, kollégáink naponta többször beszélnek velük és családtagjaikkal telefonon” – írta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter bejegyzése szerint a diplomaták legutóbb szerda reggel, alig egy órája győződtek meg arról, hogy valamennyien épségben vannak, még a rendkívül nehéz körülmények ellenére is.

A tel-avivi és kairói nagykövetségeink szorosan együttműködnek, és valamennyi nemzetközi partnerünkkel folyamatos kapcsolatban vagyunk annak érdekében, hogy az állampolgárainknak lehetősége nyíljon biztonságban elhagyni az övezetet. Ennek feltételei azonban jelenleg nem adottak

– fogalmazott a tárcavezető.

Tizenöt magyar rekedt Gázában, többségében nők

Gázában tizenöt magyar van, többségében olyan nők, akik helyi férfiakhoz mentek feleségül. A külföldi állampolgároknak korábban az Egyiptom felé vezető rafahi határátkelő nyújthatott volna lehetőséget a menekülésre, azonban az ígéretekkel szemben Kairó mégsem nyitotta meg a kapukat a határon felgyűlt tömeg előtt. Eredetileg az Egyesült Államok járta ki Egyiptomnál, hogy a külföldiek távozásáig engedjék fel a sorompókat, de Kairó végül visszalépett, mivel Izrael nem adott biztonsági garanciát arra vonatkozóan, hogy az evakuáció idején nem támadja meg Rafah várost.

Emellett Egyiptom attól is tart, hogy a kimenekítés során több százezer palesztin is bejutna az országba, ami túl nagy nyomást helyezne az ellátórendszerre. A nyugati országok folyamatosan győzködik Kairót, hogy nyissa meg a határt, de a viszony kezd megromlani a felek között. Egy vezető egyiptomi tisztviselő már azt is közölte, hogy egymillió palesztin menekültet fog rázúdítani Európára, ha a Nyugat nem hagy fel Kairó zaklatásával.

Gázából a következő napokban hatalmas menekültáradat indulhat el, mivel tegnap leállt a térség utolsó tengervíz-sótalanító üzeme. Mivel Izrael blokkolja a Gázai övezetbe érkező ivóvíz- és áramellátást, ez az üzem volt az utolsó lehetőség a lakosság számára, hogy vízhez jusson. Jelenleg a helyzet úgy áll, hogy ha Gáza nem kap más forrásból vizet, akkor az ott élők az életükért lesznek kénytelenek menekülni.