Az ötödik generációs Szarmat – más néven Sátán-2 – stratégiai rakétarendszer első sorozatgyártású rakétái a közeljövőben kerülnek harci szolgálatba – közölte az orosz Honvédelmi Minisztérium.

Fotó: AFP

Szergej Sojgu védelmi miniszter, aki ellenőrizte az államvédelmi parancs előrehaladását a Krasznojarszki Területen található Kraszmas JSC vállalatnál, megvizsgálta a Szarmat gyártóműhelyeit és a tömeggyártás technológiai folyamatát.

Jelenleg az első gyártási rakéták gyártása zajlik a vállalkozásnál, amelyek a közeljövőben harci szolgálatba állnak. Az egyik alakulat pozicionálási területén a végső szakaszban építési, szerelési és üzembe helyezési munkák zajlanak

– áll a közleményben. Sojgu meghallgatta a vállalat vezetésének jelentését a Sarmat gyártására vonatkozó szerződések végrehajtásáról.

A Szarmat egy stratégiai rakétarendszer nehéz osztályú folyékony hajtású interkontinentális ballisztikus rakétával, egy-egy ilyen rakéta tömege meghaladja a 200 tonnát. A komplexum a Stratégiai Rakéta Erőkben jelenleg szolgálatban lévő Voyevoda rakétákat hivatott helyettesíteni. Putyin még év elején jelentette be, az RSZ–28 Szarmat rakéták idei hadrendbe állítását. A Sátán 2-es néven futó rakétát 2018-ban mutatták be, és eredetileg tavaly állt volna szolgálatba. Az Egyesült Államok úgy véli, hogy Joe Biden kijevi látogatása idejére tervezték a rakéta egy tesztjét, ám az besült.

A 35 méteres rakéta 18 ezer kilométert képes megtenni és tíz külön-külön irányítható robbanófejet szállítani, melyek mindegyike hordozhat atomtöltetet, de Avangard típusú hiperszonikus siklórepülőket is útnak indíthat. Putyin azt is közölte, hogy folytatódik a levegőből indítható, szintén hiperszonikus Kinzhal rakéták tömeggyártása is – írja a South China Morning Post.

