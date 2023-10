Figyelmeztetést adott ki a budapesti izraeli nagykövetség

A budapesti izraeli nagykövetség Facebook-bejegyzésben szedte össze az eddig kiadott tájékoztatásokat a könnyebb követhetőség érdekében. Eddig 550 izraeli jelezte hazajutási kérelmét a nagykövetségnek, ugyanis törölték a haza tartó járataikat.

A nagykövetség felelős azért, hogy alternatív járatot találjon Izraelbe, és szállást biztosítson a repülésig, de úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet, mivel a Wizz Air törölte az izraeli járatokat, és az Elal, az Israir valamint a Ryanair rendszeres járatai megteltek.

Természetesen a prioritásnak tekintik, hogy a mártírok vagy meggyilkoltak családjai a listán szereplő többi utas előtt érkezzenek Izraelbe.

A mentőjáratokkal kapcsolatban a nagykövetség kér mindenkit, hogy vegye figyelembe: a kormány jelenleg nem engedélyez mentőjáratokat a világ egyetlen célpontjára sem, aki mégis el szeretne jutni Izraelbe, azoknak az átszállásos járatokat javasolják.

A nagykövetség próbál izraeli utasokat felrakni a Magyar Légierő Izraelbe induló járatára, amely magyar turisták mentésére indul az országba.

A tájékoztatót folyamatosan frissíteni fogják, addig is arra kérnek mindenkit, hogy ne várjanak válaszra, keressenek más lehetőségeket a többi repülési útvonalakon.

Az izraeli konfliktus miatt több nemzetközi légitársaság is felfüggesztette a Tel-Avivba induló járatait. A United Airlines közleménye szerint múlt szombat este és vasárnap reggel két közvetlen járatot is indítottak Izraelbe, de a légiforgalmat a körülmények megváltozásáig leállították. Nem csak amerikai, de több ázsiai légitársaság is beszüntette az Izraelbe tartó járatait.