A Gázai övezetben 2215-re emelkedett a halálos áldozatok száma – megszólalt az Európa Tanács

𝗜𝗦𝗥𝗔𝗘𝗟-𝗛𝗔𝗠𝗔𝗦 𝗪𝗔𝗥



Israeli defense official says Gaza will be reduced to a ‘city of tents’ while a politician calls for nuclear bombs.#IsraelPalestineWar #Israel #IsraelPalestineConflict #Gaza#IsraelFightsBack #غزة_الآن pic.twitter.com/FcFa7i4zt3