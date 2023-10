Izraelben rekedt magyarok: a kormány az éjjel mentőakciót indított – mindenki épségben hazaért

A magyar légierő két repülőgépe 215 emberrel a fedélzetén az imént elhagyta az izraeli légteret és immár biztonságos légtérben haladnak Magyarország felé – ezt Szijjártó Péter közölte vasárnap éjjel, valamivel fél 12 után a közösségi oldalán.

Kormányzati gépek menekítették ki az Izraelben rekedt magyarokat (Fotó: Szijjártó Péter/Facebook)

Azóta a kormányzati repülőgépek a nyilvánosan elérhető léginavigációs adatok, illetve a budapesti repülőtérről bejelentkező, kimenekített utasok beszámolói szerint is rendben földet értek Magyarországon: valamennyi, a jeruzsálemi reptéren rekedt magyart sikeresen kimenekítették a háborúban álló Izraelből. Ezt egy későbbi, hétfő reggeli posztjában a külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette.

Köztük azt a mintegy száz fős roma csoport is, akik Jeruzsálemben a nemzetek felvonulása nevű programon vettek részt. Mivel a Wizz Air a fegyveres események miatt törölte a jeruzsálemi járatait, ők sem tudtak hazatérni.

Szijjártó Péter a menőakcióról szóló bejegyzésében jelezte, hogy a mentőakciót a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium közösen szervezte. Egyébként példás gyorsasággal, a konfliktus szombat reggel tört ki, a magyar állampolgárokat pedig még vasárnap a késő esti órákban kimenekítették. Szijjártó Péter külön köszönetet mondott Izrael, Ciprus, Görögország, Törökország, Bulgária és Románia hatóságainak a repüléshez szükséges engedélyek gyors kiadásáért.

A tárcavezető arra is rámutatott, hogy mint minden ilyen akció esetben, most is csak akkor adtak tájékoztatást, amikor az abban érintettek már biztonságban vannak. Az idejekorán adott tájékoztatás ugyanis magyar állampolgárok százainak életét veszélyeztette volna. Ez vélhetően azoknak is üzenet, akik a hétvégén hangosan követelték a magyar kormány cselekvését az Izraelben rekedt magyarok hazahozatalában. Szijjártó Péter kiemelte: az izraeli események során az egyik legfontosabb feladatuk az volt, hogy a veszélyben lévő magyar embereket minél előbb hazahozzák. Ez tehát megtörtént.

A mentőakciót megelőzően a Ben Gurion nemzetközi repülőéren várakozó magyarokat egyébként mindvégig segítette a helyi magyar konzulátus. Ennek részleteiről az alábbi cikkben számoltunk be.