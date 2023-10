Katasztrófa van készülőben: leállt Gáza utolsó tengervíz-sótalanító üzeme

Néhány nap múlva tragédiába torkollhat a gázai helyzet. Miután Izrael nem enged be se vizet, se áramot, se más ellátmányt Gázába, a terület lakossága rá volt utalva a tengervíz-sótalanító üzemre. Most ez is leállt, így napokon belül százezrek maradhatnak ivóvíz nélkül.

36 perce | Szerző: P. A. R.

