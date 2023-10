Ki az a Yahya Sinwar, a Hamász vezetője, és miért támadta meg Izraelt?

An Israel airstrike has destroyed the residence of Yahya Sinwar.



He is the leader of Hamas terrorists in the Gaza Strip.

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🤝🇮🇱🇮🇱🇮🇱#Israel #IsraelUnderAttack #Palestine #Hamas #SaveIsrael #Palestinian #Terrorists #GazaPatti #GazaUnderAttack #IStandWithIsrael #SwordsOfIron pic.twitter.com/8mAMV3DBTD