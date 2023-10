Megrohamozták a fegyverszaküzleteket az Egyesült Államokban élő zsidók

Az antiszemita érzületek terjedésével párhuzamosan az amerikai fegyverkereskedők új vásárlói rétegre találtak rá: egyre több amerikai zsidó vásárol lőfegyvert például Los Angeles környékén.

Sokan közülük először ásárolnak fegyvert – mondta el a TMZ-nek Eric Fletcher, a Burbank Ammo and Guns üzletvezetője, aki arról is beszélt, hogy sok vásárló nő és előfordul, hogy az egész család ellátogat az üzletbe.

Fotó: AFP

Mivel Kaliforniában az első vásárlóknak egy biztonsági tanúsítványt is be kell szerezniük, így adatokkal is alátámasztható az elős vásárlók ugrásszerű növekedése. A bolt 194 lőfegyverbiztonsági tanúsítványt kezelt idén októberben, míg tavaly ugyanebben a hónapban ez a szám mindössze 45 volt. Fletcher szerint az új vásárlók háromnegyede zsidó.

A legkedveltebb termékek a kézifegyverek, és a bolt alig győz lépést tartani a vásárlók rohamával, ami nem is csoda, hiszen

mióta a Hamász és Izrael között kitört a háború, a Rágalmazásellenes Liga szerint közel 400 százalékkal nőtt az antiszemita incidensek száma az országban.

Az üzletvezető szerint a koronavírus-járvány kezdete óta nem látott ekkora forgalmat a boltban.