Magyarország miniszerelnöke a Facebook-oldalán gratulált az első Nobel-díjas magyar nőnek. Karikó Katalin magyar biokémikus és Drew Weissman amerikai mikrobiológus az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért kapták meg az idei orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.

Fotó: Ander Gillenea / AFP

Magyar nő a világ tetején

– olvasható Orbán Viktor Facebookon megosztott posztjában. A gratulációhoz csatolt képen a miniszterelnök és Karikó Katalin együtt láthatók.

Novák Katalin is gratulált Karikó Katalinnak a Nobel-díjhoz

Orbán Viktor mellett Magyarország első női köztársasági elnöke is gratulált Karikó Katalinnak a Nobel-díjhoz.

Karikó Katalin az első magyar nő, aki Nobel-díjat kap. Óriási büszkeség, hogy nemzetünk egy olyan Nobel-díjassal gazdagodott, akinek kutatásai milliók életet menthették meg. Köszönjük, Katalin!

– írta a Facebookon Novák Katalin.

Karikót többször is

esélyesnek tartották az orvosi-élettani és a kémiai Nobel-díjra is,

azonban 2021-ben az orvosi kategóriában a Nobel-díjakat David Julius és Ardem Patapoutian vehette át a hőmérséklet és az érintés receptorainak felfedezéséért, a kémiai Nobel-díjat megosztva Benjamin List és David MacMillian érdemelte ki az aszimmetrikus organikus katalízis felfedezéséért. Tavaly az orvosi-élettani kategóriában Svante Paabo svéd genetikus lett a díjazott, aki az evolúciós génkutatásban alkotott maradandót, a kémiai Nobel-díjat megosztva ítélték oda három tudósnak, Carolyn Bertozzinak, Morten Meldalnak és K. Barry Sharplessnek, az úgynevezett klikk kémia és a bioortogonális kémia terén végzett tevékenységükért.

Karikó Katalin több évtizede külföldön él ugyan, de családjával együtt mindig is magyar maradt, gyermekeit is magyarul nevelte, így ők is szívesen járnak ide. Magyarországon tanulta meg az alaptudományokat, itt kezdte el alkalmazni a tudását, a vírusokat kutatni. A magyar biokémikus felfedezésén is alapul a koronavírus ellen hatásos vakcina. A tudós évek óta Németországban dolgozik munkacsoportjával, amellyel tovább folytatják kísérleteiket az mRNS más típusú alkalmazásait – például rákos betegségek vagy szívelégtelenségek kezelése – is kutatva.