Orosz katonai repülőtereket bombáztak le az ukránok

Ukrajna az elmúlt 24 órában több orosz katonai repülőteret is megtámadott. A repterek az oroszok által megszállt ukrán területeken vannak, Bergyanszk közelében, Zaporizzsja megyében és Luhanszkban.

Fotó: Genia Szavilov / AFP

Ukrán beszámolók szerint a támadásban helikoptereket semmisítettek meg, és a repülőtéri infrastruktúrát is megrongálták. Állításuk szerint négy csapást hajtottak végre a repterek ellen, ezek célja a fegyverek és a katonai felszerelés elpusztítása volt – írta meg a Kyiv Independent.

Állítólag összesen két helikopter és egy lőszerraktár semmisült meg.

A híresztelések szerint az ukrán haderő próbál benyomulni a déli fronton Bergyanszk irányába. A város az orosz–ukrán háború 2022-es kirobbanása óta orosz kézen van.

A támadásokat Ukrajna azokkal a nagy hatótávolságú fegyverekkel hajthatta végre, amelyeket nemrég kaptak a Nyugattól. Ezekkel Kijev már képes csapást mérni mélyen, az orosz vonalak mögött is. Várhatóan a Krím félsziget is az ukrán csapások középpontjába kerülhet a következő hetekben. Ukrajna a nyári ellentámadás alkalmával már többször is megtámadta a Krímet, egy csapásban a szevasztopoli haditengerészeti támaszpont középpontját is eltalálták.

A tél közeledtével egyre fogy Ukrajna ideje az ellentámadásban. Az őszi esős idő már így is hátráltatja a hadműveleteket, ha pedig beáll a fagy, akkor ismét hónapokra megmerevedhet a front a háborúban.