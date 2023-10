Partra szálltak az ukránok a Krím-félszigeten, harcoltak kicsit, majd elmenekültek

Az ukrán különleges erők az éj leple alatt, csónakokkal jutottak át az orosz védelmen és partra szálltak a Krím-félszigeten – közölte az ukrán katonai hírszerzés (HUR).

Fotó: Virginie Nguyen Hoang/AFP

A hírszerzés egy videót is megosztott, amin látszik, hogy az ukrán katonák kikötöttek a félszigeten és kitűznek a partra egy ukrán zászlót.

A hadművelet során összecsaptak orosz katonákkal, mind a két oldalon sok volt a veszteség.

Az ukrán csapatok végül a tenger felé elhagyták a területet – írta meg a Kyiv Independent.

Folytatjuk a Krím felszabadítását célzó különleges műveletet

– mondta a HUR szóvivője, Andrij Jusov. Azt nem tette hozzá, hogy mikor és hol terveznek újabb támadásokat.

A Krím-félszigeten a nyár óta többször is előfordultak már ukrán partraszállások és katonai műveletek. Ezeket Kijev mind elismerte. A legfontosabb ukrán célpont a térségben szevasztopoli haditengerészeti támaszpont, amint az elmúlt hetekben több támadás is ért. Szeptember 22-én egy rakétacsapást is mértek az ukránok a támaszpont központjára.

Az ukrajnai Harkiv megyében

az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) három férfit vett őrizetbe, akik a gyanú szerint Oroszországnak kémkedtek.

A kémek állítólag információkat gyűjtöttek az oroszok számára az ukrán hadsereg állásairól és csapatairól. A feltételezések szerint ezek az információk segíthették az oroszok légi csapásait Harkiv és Zsitomir megyékben.

Az SBU jelentése szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) még a háború kitörése előtt szervezte be a három ukrán férfit. Amennyiben elítélik őket, a kémek életfogytiglani szabadságvesztésre számíthatnak. Harkiv megyét csak a tegnapi napon legalább száz légi csapás érte.