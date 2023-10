Meghalt egy 9 éves kisfiú egy pesterzsébeti iskolánál kedd reggel, miután egy teherautó a kőkerítésnek ütközött, amely rádőlt a gyermekre és édesanyjára.

Fotó: Mihádák Zoltán

A gyermeknek esélyes sem volt, hogy túlélje a balesetet, azonnal meghalt. Több gyerek, és szülő is látta a szörnyű tragédiát. A legtöbben órákkal az események után is sokkos állapotban voltak - írta az origo.hu.

A becsengetés előtt több, mint negyed órával érkezett meg az iskolába az anya a kilenc éves kisfiúval. Akkor, amikor a többi gyerek is, vagyis rengeteg ember volt az iskola közelében. Pont ezért érthetetlen, hogy az óriási teherautó miért pont ekkor, nem korábban, vagy nem később akart megfordulni ott- írta a portál.

A cikkben kiemelték, hogy a szemtanúk szerint a fordulás közben hibázott a sofőr. Nekitolatott a kerítésnek, amely ráborult a kisfiúra és az anyjára. A kisfiúnak olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy már nem lehetett megmenteni az életét, meghalt. Az anya súlyos sérülésekkel került kórházba.

Az iskolából a tragédia után minden gyerek családját értesítették. A meghalt fiú egyik osztálytársának az anyja azonnal rohant is a gyerekéért.

A történtek után azonnal hazavittem a fiamat. Egyelőre nem akar beszélni a történtekről. Hallgat.

Egy nő azt meséli, a fia negyedikes, egy osztállyal járt a meghalt kisfiú felett, de a gyerekek ugyanarra az edzésre jártak. Ő is, ahogy a legtöbb szülő, és gyerek sokkos állapotban voltak a történtek után órákkal is. Persze azokat rázta meg a leginkább a tragédia, akik látták is, ami történt.

A rendőrség közleménye szerint 7 óra 33 perckor Budapest XX. kerületében, a Mártírok útján történt a baleset, miközben a teherautó az iskola udvaráról állt ki. A fiú a helyszínen életét vesztette, édesanyját a mentők kórházba vitték.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-vezetője azt közölte az MTI megkeresésére, hogy a helyszínre érkezett egy esetkocsijuk és egy gyermek-rohamkocsijuk is, de a kisfiún már nem lehetett segíteni.

A balesetben a gyermek édesanyja lábsérülést szenvedett, őt a traumatológiai centrumba vitték - tette hozzá.

Halálos baleset történt egy iskola előtt, villanyoszlop dőlt egy iskolás fiúra Budapesten a Mártírok útján egy tehergépkocsi villanyoszlopnak ütközött, amely a járdán tartózkodó gyalogosokra dőlt. Egy 9 éves kisfiú a helyszínen meghalt.

Vizsgálják, ki a felelős a halálos balesetért

Egy másik szemtanú szerint a sofőr azonnal fékezett, és kiszállt a teherkocsiból, amikor észrevette az balesetet. A tragédia ügyében az origo megkereste a BRFK sajtóosztályát, tőlük azt a választ kapták, hogy a rendőrség a balesettel összefüggésben büntetőeljárást indított halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt.