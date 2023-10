Olaszország határellenőrzést vezet be a szlovén határon, így most a szlovén kormány is mérlegeli, hogy ugyanígy tegyen a horvát és a magyar határon, erről a szlovén média nem hivatalos kormányzati forrásokra hivatkozva számolt be, írja a horvát Index.

Fotó: Varga György

Nem hivatalos információk szerint a szlovén kabinet csütörtökön dönt arról, hogy visszaállítja-e a határellenőrzést, amiről tájékoztatja majd az Európai Bizottságot.

Az okok a terrorizmus és a szervezett bűnözés megelőzése, valamint az európai és a közel-keleti biztonsági feltételek megváltozása. A szlovén média szerint az intézkedések legalább két hónapig tartanak.

Olaszország ugyanezeket az intézkedéseket vezeti be Szlovéniával szemben. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter kedd este telefonon tájékoztatta Bostjan Poklukar szlovén belügyminisztert Schengen ideiglenes felfüggesztéséről és a határellenőrzés bevezetéséről. Egyetértettek abban, hogy a szlovén és olasz biztonsági szolgálatok által fokozottan figyelemmel kísért nyugat-balkáni útvonal vonzó folyosó lehet az esetleges radikalizálódás számára.

Mától egyébként Ausztria is megváltoztatta ellenőrzését a cseh határon. Ezt azután döntötte el, hogy Németország határellenőrzést vezetett be Csehországgal, Lengyelországgal és Svájccal közös határon az illegális migráció miatt.