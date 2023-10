Retteg a világ, hogy még nagyobb háború lesz Izraelben, pedig máris sok vér folyt – összefoglaló

Megdöbbentő képsorok járták be a világot szombat reggel, amikor a Hamász régóta nem látott mértékű támadást indított Izraellel szemben. A zsidó államra rakéták sortüze zúdult, mely néha még a legendás izraeli rakétavédelmi rendszert, a Vaskupolát is át tudta törni. A Gázai övezet köré felhúzott kerítést pedig bulldózerek rombolták le a támadás kezdetén több ponton is, hogy aztán a résen harcosok tömegei törjenek át.

Fotó: Jaafar Ashtiyev / AFP

A támadók civileket gyilkoltak meg és túszukat ejtettek, valamint az izraeli területen a hadsereg több támaszpontját is megtámadták és településeket foglaltak el. A támadás során a terroristák egy, a Gázai övezet határaihoz közeli goapartin is vérengzést rendeztek és foglyokat ejtettek.

Benjamin Netanjahu alig pár órával később már ki is jelentette, hogy Izrael háborúban áll,

ám már ekkor felmerült a kérdés, hogy miért tudta a Hamász ennyire meglepni az általában jól értesült titkosszolgálatokat. A történtek nyomán már vasárnap összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, de megoldani nem tudta a kialakult helyzetet.

Máris belekeveredett az izraeli harcokba Libanonból a Hezbollah

Vasárnap már érkeztek hírek arról is, hogy Libanon felől a Hezbollah is támadást indított Izrael ellen és az izraeli hadsereg is megindult a támadás helyszíne felé, a tartalékosokat mozgósították és feltehetően Gáza elleni szárazföldi hadműveletek is indulnak. Addig is az izraeli hadsereg légi és rakétacsapásokkal vett elégtételt, de elvágták a terület gáz- villany- é vízellátását is.

Fotó: Mahmud Hams / AFP

Noha a Hamász nyilvánosan köszönetet mondott Iránnak a segítségért, Teherán tagadja, hogy köze lenne a támadáshoz és hétfőre már mind a két fél többszáz halottat szenvedett. Ugyancsak hétfőn a támadás a piacokat is megrengette kilőtt az olaj- és az európai földgázár, de a sékel védelmében az izraeli jegybank is beavatkozásra kényszerült, leálltak az Izraelbe tartó repülőjáratok és elindultak az evakuációt célzó repülőgépek.

Hétfőre ugyanakkor Izrael visszaszerezte a kontrollt a Gázai övezetet körülvevő településeken,

miközben előbb Ausztria, majd az Európai Unió is közölte, hogy felfüggesztenek minden palesztinoknak szánt segélyt. Oroszország és az Arab Liga azonnali tűzszünetre szólított fel, miközben Antony Blinken amerikai külügyminiszter törölte azon bejegyzését az X-ről, melyben önmérsékletet kért Izraeltől. Az Egyesült Államok egy repülőgéphordozót és a hozzá tartozó csapásmérő erőket is a térségbe rendelt.

Félő, hogy Gáza lerohanása a következő, sőt további eszkaláció a veszély

Feltehetően most az következik, hogy Izrael szárazföldi támadást indít a Gázai övezetben, melynek célja a Hamász totális megsemmisítése. Netanjahu arra szólította fel a palesztin polgári lakosságot, hogy hagyják el a térséget, igaz erre a blokád miatt nem sok lehetőségük van.

Egyeztetnek a nyugati világ vezetői, felbolydultak a piacok is

A nyugati világ vezetői megrettentek, hogy kiszélesedik az izraeli konfliktus, hatalmas zavarokat okozva a világpiacokon és még nagyobb felbolydulást a világpolitikában.

Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök hétfő este telefonon vitatja majd meg az izraeli helyzetet Joe Biden amerikai elnökkel és Rishi Sunak brit kormányfővel

– jelentette be Scholz a hamburgi közös német-francia kormányülés előtt.