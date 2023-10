Kétségtelenül szörnyű, borzasztó ami történt Izraelben, de az sokkal inkább hasonlít egy terrorcselekmény-sorozatra, mintsem egy „hagyományos értelemben vett” háborúra – hangsúlyozta Anton Bendarzsevszkij, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Így tehát

párhuzamot sokkal inkább a 9/11-es eseményekkel lehet vonni, nem pedig az ukrajnai háborúval.

A hasonlóság is több a World Trade Center ikertornyait ért terror támadással, ugyanis sok a civil áldozat, és nem területszerző hadjáratról van szó, sokkal inkább a megfélemlítés a támadás célja.

Fotó: JACK GUEZ

A szakértő szerint tehát a konfliktus nem vonja maga után a térség destabilizációját,

erre csak akkor van esély, ha több ország is beszáll a konfliktusba. Most lokális terrorcselekmény-sorozatként értelmezhetőek a történtek. Így tehát annak ellenére, hogy most minden figyelem Izraelre összpontosul, egy gyorsan lefolyó fegyveres konfliktusról van szó.

Ugyanakkor persze még ha az izraeli erők helyre is állítják a rendet, a mélyben gyökerező arab-izraeli konfliktus ettől nem oldódik meg – hangsúlyozta Anton Bendarzsevszkij, aki szerint Ukrajna egyértelműen prioritással bír Európa számára.

Persze, most kék-fehérben pompázik minden, az országok együttérzenek Izraellel, de a címoldalakat hamarosan ismét Ukrajna uralja majd

– foglalta össze véleményét a szakértő. Attól még, hogy – amint – Izrael kontrollálja a helyzetet, a konfliktus nem oldódik meg a Közel-Keleten, de a mostani ”háború” véget ér. Bendarzsevszkij szerint az azonban kulcskérdés, hogy más szereplők bekapcsolódnak-e a konfliktusba – ha igen, akkor a helyzet gyökeresen megváltozik.

Erre azonban nincs érdemi esély, ugyanis az Egyesült Államok továbbra is az arab-izraeli közeledésre voksol. Európa és az egész "nyugati világ” érdeke a megbékélés. Némi kockázatot Irán jelent, amely nyíltan kimondja, miszerint nem érdeke, hogy az arab világ megegyezzen Izraellel.

Oroszország viszont érdekelt a destabilizációban, azt már most is látni, hogy az orosz sajtó máris arról cikkez, hogy „Ukrajnát magára hagyták…”

– ez azonban Bendarzsevszij szerint tévedés. A Kreml „diplomatikusan” úgy fogalmazott, hogy a feszültséget a tárgyalóasztalok mellett kell rendezni, azaz nem állt ki nyíltan Izrael mellett, egyszóval Oroszország „balanszírozik”.

Egyiptom egyfajta „mediátort játszik”, azaz habár alapvetően oroszbarát, most kevés sikerrel, de a túszok elengedéséről tárgyal a felekkel.

Fotó: Mohammed Abed / AFP

A fókusz Ukrajnán marad

Ezekben a napokban nincsenek igazán jelentős események az ukrajnai háborúban, illetve sajnálatos módon a közvélemény is „hozzászokik” a konfliktushoz, így érthető, hogy miért szól most minden Izraelről.

Azonban a szakértő szerint ez egy átmeneti állapot, a fókusz nem tolódik el a Közel-Kelet felé. Összességében töretlenül nő az Ukrajnába tartó támogatás mennyisége, függetlenül attól hogy a közép-európai politikusok mit mondanak – hangsúlyozta az igazgató.

Putyinnak jól jön

Mára az is világossá vált, hogy ugyan a közelgő elnökválasztás ellenére sem tud nagy eredményeket felmutatni az orosz elnök, de Putyinnak nem is jön rosszul a háborús helyzet. Miután az orosz propagandát teljes mértékben uralja a „különleges katonai művelet”, és annak hangsúlyozása, hogy a kollektív nyugat sem tudja térdre kényszeríteni Oroszországot, az elnököt akár még erősítheti is a háború. Emellett az Oeconomus vezetője szerint

minden gondot meg lehet magyarázni a szankciókkal, és az orosz politikai vezetés vállát az életszínvonal emelésének kényszere sem nyomja,

ugyanis a stagnáló helyzetre is jó magyarázat a háború. Nem is beszélve arról, hogy a különleges helyzetben életben lehet tartani a cenzúrát, és a sajtóra nehezedő politikai nyomást – legutóbb a Youtube betiltása került szóba Oroszországban. Ugyan a tömeges mozgósítás elkerülhetetlen, de arra csak az elnökválasztás után van esély – zárta gondolatait Anton Bendarzsevszkij.