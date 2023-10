Szijjártó Péter szerint a szlovén határellenőrzés egy pofonnal ér fel

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Olaszország határellenőrzést vezet be a szlovén határon, ezért a szlovén kormány is mérlegeli, hogy szintén visszaállítja a horvát és a magyar határon is az ellenőrzést. Nem hivatalos információk szerint erről a szlovén kabinet csütörtökön dönt, amiről tájékoztatja majd az Európai Bizottságot. Az okok a terrorizmus és a szervezett bűnözés megelőzése, valamint az európai és a közel-keleti biztonsági feltételek megváltozása. A szlovén média szerint az intézkedések legalább két hónapig tartanak.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A párhuzamos társadalmak kialakulása és a terrortámadások, valamint a közelmúlt terrorcselekményei az európai emberek fizikai biztonságát fenyegetik

– írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalára. A külgazdasági és külügyminiszter megfogalmazása szerint az illegális migráció veszélyt jelent Európára, ezt pedig „sokáig próbálták tagadni Európa liberális politikusai”.

Kifejtette, hogy

kárt szenved az európai gazdaság is, hiszen a schengeni zónán belüli határellenőrzések nehezítik és lassítják a kereskedelmi forgalmat és a vállalatok határon átnyúló működését.

Hozzátette, hogy Európa versenyképessége napról napra romlik, a migráció és az ennek következtében „megnőtt terrorfenyegetettség miatt lezárt határok most ennek az amúgy is megroggyant versenyképességnek adnak egy nagy pofont”.

Lapunk arról is beszámolt már, hogy október 5-től 14-ig visszaállították határellenőrzést a szlovák–magyar határon. Ideiglenes intézkedésről volt szó, azonban ez meghosszabbítható. A kormány az illegális bevándorlás megfékezése miatt határozott a határellenőrzés visszaállításáról.