Tel-Aviv nem garantálja az újságírók biztonságát: aki Gázában van az mentse az életét

A Reuters és az Agence France Presse nemzetközi hírügynökségek felkeresték Izraelt a Gázában dolgozó újságíróik miatt. A hadsereg közölte, hogy nem garantálják senkinek a biztonságát, aki az övezetben tartózkodik.

Fotó: Anadolu via AFP

A legnagyobb nemzetközi hírügynökségek számos újságírója van Gázában, hogy tudósítson a három hete kialakult konfliktusról. Sokan hetek óta az izraeli légicsapások elől menekülve végzik a munkájukat a térségben – írta meg a Haaretz.

A hírügynökségek biztosítok kértek Izraeltől, hogy a Gázai övezetben tevékenykedő újságírókat kíméljék meg a területet ért átfogó hadművelettől. Az Izraeli Védelmi Erők erre válaszul közölte, hogy a Hamász elleni hadműveletük Gáza egész területére kiterjed, így aki ott tartózkodik az számoljon a következményekkel.

Hadseregünk a Hamász teljes felszámolására törekszik Gázában, ahol a terroristák a civilek és az újságírók mögé bújnak a katonáink elől

– közölte az izraeli hadsereg.

Tel-Aviv azt is közölte, hogy tisztában vannak azzal, hogy a "nagy intenzitású" csapásaik lerombolják a polgári infrastruktúrát és a lakóépületeket, illetve azt is tudják, hogy a támadásokban civilek is odavesznek.

A Hamász olyan helyen rejtőzködik, ahol civilek vannak. A terrorszervezetet fel kell számolni, az pedig nem tudjuk garantálni, hogy a lakosságnak nem esik baja. Mindenkit nyomatékosan felszólítunk, hogy meneküljön az életéért

– közölték az Izraeli Védelmi Erők.