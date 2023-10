Több rendőrségi forrás szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) rendőrei nemsokára testkamerákat kaphatnak. A forrás szerint a rendőrség már évek óta tesztel különböző típusú gyártmányt és típust – derül ki az Index cikkéből.

Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Számos külföldi példa mutatja az eszköz hasznosságát, a magam részéről a mielőbbi bevezetést támogatom

– nyilatkozta Major Róbert rendőr ezredes.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Közbiztonsági Tanszékének vezetője szerint a gyerekeknek és a fiataloknak senki sem beszél arról, hogy miként kell viselkedni, ha egy rendőr megszólít, intézkedik velük szemben.

Így igen gyakran felüti fejét az a probléma, hogy egy egyszerű intézkedés – az intézkedés alá vont személy együttműködésének hiányában – elfajul, akár hivatalos személy elleni erőszak is kialakul

– magyarázta az ezredes, aki szerint tudományosan bizonyított tény: mindenki másként viselkedik akkor, ha tudja, hogy látják, figyelik tevékenységét.

Ezt a hatást lenne jó kiterjeszteni a rendőri intézkedések helyszínére, amelyek viszont nem előre meghatározhatóak, így a gépjárművek fedélzeti kamerája, valamint a rendőrök testkamerája lehet megoldás

– tette hozzá Major Róbert.

Az NKE egyetemi docense szerint az eszköz valójában a rendőrt védi. „A testkamerától joggal várhatjuk, hogy a rendőrrel szembeni jogsértő magatartások drasztikusan visszaszorulnak” – állítja az ezredes, majd hozzátette:

ugyanakkor tagadhatatlanul előfordulnak jogsértő rendőri intézkedések, annak ellenére, hogy a rendőrség folyamatosan azon dolgozik, hogy ezeket a „vadhajtásokat” lenyesegesse. Szerinte viszonylag alacsony esetszámról van szó, mégis minden ilyen rendőri magatartás megengedhetetlen.

Major Róbert úgy véli, ennek a problémának a kezelésére is jó eszköz a testkamera, hiszen nem csupán az eljárás alá vont személy tudja, hogy „figyelik” magatartását, hanem a rendőr is, így ez a körülmény őt is jogszerű magatartásra sarkallja.

Ez az a szempont, ami miatt rendőreink ódzkodnak az eszköztől, azt érzik, hogy az egész az ő újabb ellenőrzésükről szól. Nagy és nehéz feladata ez a vezetőknek, hogy megfelelő kommunikációval és képzéssel megértessék a kollégákkal, hogy az eszköz az ő érdeküket szolgálja

– tette hozzá az NKE Közbiztonsági Tanszékének vezetője.

Hamarosan a rendőrség is igénybe veszi a mesterséges intelligenciát

A közterületi képrögzítés szigorú szabályokhoz kötött, nyilvánvaló ezen szigorú szabályok kell hogy vonatkozzanak a testkamerára is.

Nem gondolom, hogy állandó felvételi üzemmódban kellene működnie, elképzelhető az is, hogy csak a rendőr indítja el a felvételt, amikor ezt jónak látja. Ehhez viszont olyan szabályozás lenne indokolt, hogy a kamera látóterén kívüli, vagy kamerával nem rögzített intézkedés jogellenességének kérdésében az intézkedés alá vont javára kellene dönteni

– magyarázta az ezredes.

Major Róbert szerint a jövő ebben a kérdésben is a mesterséges intelligenciáé, amikor is a rendőrön csak egy kamera van, amely folyamatosan online kapcsolatban van a központi MI-vel, ez pedig eldönti, hogy mikor kell felvételt indítani.

A rögzítés így nem a rendőrnél lévő eszközre történik – ami esetlegesen egyszerű támadással is megszerezhető tőle –, hanem a központi számítógépen.

A meddig kell őrizni kérdéskörben is szigorú a szabályozás, melyet – megfelelő garanciák mellett – indokolt lehet enyhíteni, hiszen felvételre csak akkor van szükség, ha az adott szituáció miatt valamilyen eljárás indul

– állítja a NKE Közbiztonsági Tanszékének vezetője, aki hozzátette: ha a szabályozás 3, 30, vagy akár 60 napban határozza meg a tárolás maximális idejét, nyilvánvaló, hogy ez idő eltelte után is érkezhet rendőri intézkedéssel szembeni panasz vagy feljelentés, bejelentés, melynek objektív elbírálása a kamerafelvétel alapján lehetséges.

A hazai börtönök biztonságtechnikai fejlesztésének részeként testkamerák alkalmazását vezette be a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP). Az eszközök segítségével visszakövethetőek, illetve utólag kielemezhetőek a rögzített események, így jelentős mértékben növelik a szakmai munka hatékonyságát.

Jelenleg 17 testkamera van szolgálatba állítva, melyeket jelenleg a BvOP Központi Támogató Főosztály Műveleti Osztályának munkatársai, valamint két bv. intézet használják a napi szolgálatellátásuk során

– írja az Indexnek a BvOP kommunikációs igazgatósága.

A készülékek stabilan elhelyezhetőek a ruházaton, így a különböző szituációk, mozgások során is képes jó minőségű, értékelhető képi és hanganyagot rögzíteni. Az eszközbe épített giroszkóp (gyorsulásmérő) segít olyan helyzetekben is a felvétel rögzítését elindítani, amikor egy adott szituációban erre nincs idő vagy valamilyen egyéb ok miatt elmarad a rögzítő gomb megnyomása.