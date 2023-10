Tucker Carlson: nem a rendőr, hanem túladagolás végzett George Floyddal

Derek Chauvin egykori rendőr nem ölte meg George Floydot, amire most bizonyíték is lett – állítja Tucker Carlson amerikai jobboldali véleményvezér az X-re készített műsorában. Mint emlékezetes, 2020-ban hatalmas botrányt és erőszakhullámot indított be, amikor a színes bőrű férfi letartóztatása közben életét vesztette.

1 órája | Szerző: VG

