Újabb több mint száz embert mentett ki Izraelből a magyar légierő

Újabb 105 embert, köztük 89 magyar és 16 külföldi állampolgárt menekített ki Izraelből a magyar légierő – jelentette be Szijjártó Péter pénteken Moszkvában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az izraeli biztonsági helyzet továbbra is komoly aggodalomra ad okot, emiatt a kormány legfontosabb célja és feladata a közel-keleti országban rekedt magyar állampolgárok minél előbbi biztonságos hazaszállítása Magyarországra.

Fotó: Aris Messinis / AFP

Jó hír, hogy újabb evakuációs műveletünk járt sikerrel, ugyanis a magyar légierő újabb repülőgépe hagyta el az izraeli légteret

– közölte a tárcavezető. Hozzátette, hogy a repülőgép 105 személyt szállít a fedélzetén, közülük 89-en magyarok, 16-an más országok állampolgárai, vannak köztük szlovákok, amerikaiak, izraeliek és osztrákok is. A fedélzeten 44 gyermek van.

Tehát összesen 105 fővel a fedélzetén a magyar légierő repülőgépe elhagyta az izraeli légteret, tart haza Magyarország felé annak érdekében, hogy az Izraelben rekedt magyar állampolgárokat biztonságban tudhassuk

– összegzett Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter korábban már három másik menekítő járatról számolt be. Sőt, arra is olt példa, hogy az utolsó pillanatban menekítették ki Izraelből a magyarokat, miután a Hamász a jeruzsálemi repülőteret rakétázta. Egy magyar utazási iroda pedig kerülő úton, saját költségén mentette haza utasait.