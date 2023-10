Az utcára pakolja a halottakat a gázai kórház; „ha ez megtörténik, öt percen belül katasztrófa lesz”

A Hamász példátlan támadása után nap mint nap rengeteg palesztin hal meg az izraeli ellentámadásban, az ostromlott területen az orvosok azt mondták, hogy elfogytak a helyek, ahol elhelyezhetik légicsapások áldozatait – közölte az Arab News.

Sok a civil és a kiskorú áldozat.

Fotó: Mohammed Talatene / DPA / Northfoto

Mint írták, a gázai város Sifa kórházának hullaháza egyszerre csak harminc holttestet tud tárolni. Mivel sokkal több áldozata van a válaszcsapásoknak, a dolgozóknak fel kellett halmozni a holttesteket a bejárati hűtőn kívül, és több tucatot helyeztek el a parkolóban.

A testzsákok elkezdtek jönni és jöttek, ez most egy temető

– mondta Abu Elias Sobaki, a Sifa ápolója a parkolóról.

„Érzelmileg, fizikailag kimerült vagyok” – tette hozzá.

Invázióra számít a világ, és közben elszabadult a pokol

Közel egy héttel azután, hogy a Hamász fegyveresei átkeltek Izrael erősen megerősített elválasztó kerítésén, és több mint 1200 izraelit megöltek egy brutális terrortámadásban, Izrael közel egy évtizede először készül Gáza lehetséges szárazföldi inváziójára.

Sok holttestet csak a parkolóban tudnak tárolni.

Fotó: Szaid Katib / AFP

A gázai kórházak békeidőkben is rosszul vannak ellátva, de most Izrael leállította a vízellátást a nemzeti víztársaságtól, emellett áramot, élelmiszert és üzemanyagot sem engedte be a part menti területre.

Válságos helyzetben vagyunk

– mondta Asraf al-Kudra, a gázai egészségügyi minisztérium szóvivője. Hozzátette: a mentők nem juthatnak el a sebesültekhez, a sebesültek nem juthatnak el az intenzív osztályra, a halottak nem juthatnak el a hullaházba.

A gázai egészségügyi minisztérium szerint Izrael gázai hadjárata egész városrészeket tett tönkre, több mint 1400 ember halálát okozva,

több mint 60 százalékuk nő és kiskorú.

Több mint 340 ezren menekültek el, Gáza lakosságának 15 százaléka.

Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy csapást mér a Hamász fegyveres infrastruktúrájára, és célja, hogy elkerülje a polgári áldozatokat – ezt a palesztinok elutasítják. Az eddigi halálesetek és a több mint 6000 sebesült túlterhelték Gáza egészségügyi intézményeit – írta az oldal.

Újabb hullámban jönnek a sebesültek, az intenzív megtelt

A Gáza városától északra, a Földközi-tenger partja mentén fekvő Sati menekülttábor csütörtöki súlyos bombázása után új hullámban özönlöttek be a kórházkomplexumba – kisgyermekek zúzódásokkal és kötésekkel, férfiak rögtönzött érszorítóval. Mivel a Sifa intenzív osztálya megtelt, a sebesültek egy része a kórházi folyosókon feküdt.

Katasztrófavédők mentenek ki egy lakost egy ház romjai közül egy légicsapás után Rafahban.

Fotó: Szaid Katib / AFP

Tovább rontja a helyzetet, hogy Gáza egyetlen erőművéből szerdán kifogyott az üzemanyag. A Sifa és más kórházak kétségbeesetten próbálják megmenteni a tartalék generátoraikban maradt gázolajat, és lekapcsolják a lámpákat az összes kórházi osztályon.

Az izraeli háború 7. napja – friss hírek – egymillió gázait szólítottak fel a menekülésre Az Egyesült Államok bérelt gépekkel menekíti ki állampolgárait Izraelből, közben útnak indított egy második haditengerészeti köteléket a Földközi-tenger keleti medencéje felé. Friss hírek az izraeli háborúról.

Ha ez megtörténik, öt percen belül katasztrófa lesz

Abu Szelima, a Sifa igazgatója szerint a kórház utolsó üzemanyaga három-négy napon belül elfogy.

Amikor ez megtörténik, „öt percen belül katasztrófa következik be” – mondta Naszer Bolbol, a kórház óvodai osztályának vezetője, hivatkozva a csecsemőket életben tartó összes oxigénes berendezésre. A kórházi hatóságok azt mondták, hogy nem marad áram a halottak hűtésére sem.

A BBC riportere sírva tudósított a gázai kórházból.