Visszaszerezte a Gázai övezet körüli településeken az ellenőrzést Izrael

Az izraeli csapatok visszaszerezték az ellenőrzést a Gázai övezet szomszédságában lévő összes település felett – közölte Daniel Hagari katonai szóvivő sajtótájékoztatóján hétfőn. A katonai szóvivő elmondta, hogy még lehetnek bujkáló fegyveresek, de fokozatosan átfésülik a térséget, és teljesen megtisztítják a terroristáktól a terepet.

Fotó: AFP

Kitért arra is, hogy soha nem jelentkeztek még annyian katonai szolgálatra az izraeli hadseregbe, mint most; példátlan módon negyvennyolc óra alatt háromszázezer tartalékost mozgósított az izraeli haderő. A megjelentek aránya számos helyen jóval meghaladta a száz százalékot; sokan olyanok is jelentkeztek szolgálatra, akiket nem hívtak be.

Hangsúlyozta, hogy nincs hiány katonai felszerelésből és élelmiszerből, mindenkit el tudnak látni, bár néha késnek az újabb szállítmányok.

A szóvivő közölte, hogy hétfőtől a hadsereg védekezésből támadásba ment át. A határon lévő huszonnégy izraeli településből tizenötöt már evakuáltak, és kedden folytatják a többi kiürítését is. A még ki nem telepített civilektől azt kérik, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Szderót kiürítését jelenleg nem tervezik. Hétfőn ott is tűzharc volt a városi uszodánál, öt palesztin fegyverest lőttek agyon.

Hagari elmondta, hogy hétfőn az izraeli kommandósok tűzharcban megöltek három terroristát a Saár Hanegev nevű településen. Beri kibucban is végeztek egy behatolóval, Holitban és Szufában öt palesztin merénylőt, Alumimban pedig négyet öltek meg. Továbbra is több, mint húsz helyen rés van a gázai határon. Ezeken a pontokon a határzárat harckocsik fogják biztosítani harci helikopterek és drónok támogatásával.