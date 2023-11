Ha lesz uniós pénz, lesz ipari pályázat Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár az ipar 4.0-s fejlesztésekről is beszélt a Business IT-konferencián. A témáról szóló kerekasztal-beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy fel kell húzni a kkv-k digitalizációját, amit már kicsiben is érdemes elkezdeni. Lesz ipar 4.0-pályázat, amint Brüsszel felolvasztja a forrásokat – közölte, nyomban hozzátéve, hogy további edukációra is lehet számítani. Szerinte azon megoldások terjedhetnek el, amelyek a legkézzelfoghatóbbak, ilyen például a prediktív karbantartás, valamint az energiahatékonyság és a mindezt összefogó digitalizáció.