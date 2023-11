Geert Wilders holland bevándorlásellenes politikus a hétvégén megfogadta, hogy végül Hollandia miniszterelnöke lesz. Igaz, pártja szerezte a választásokon a legtöbb mandátumot, azonban komoly akadályt jelent, hogy sem a többi párt, sem pedig Hollandia jelentős muszlim lakosságának körében nem népszerű – írta a Reuters.

Geert Wilders győzelme megrázta a holland politikát, amely nem volt felkészülve a jobboldali párt erejére.

Fotó: AFP

A jobboldali politikus a Twitteren tett közzé egy hosszú bejegyzést, amelyben csalódottságát fejezte ki a többi párttal szemben, amiért azok nem hajlandóak együttműködni vele és a Szabadságpártjával (PVV), annak ellenére, hogy Wilders megfogadta: hajlandó mérsékelni az álláspontjain a kooperációhoz.

Ma, holnap vagy holnapután a PVV a kormány tagja lesz, és bízom benne, hogy a helyes irány felé vezethetem ezt a gyönyörű országot

– írta a miniszterelnök-jelölt, akit nem csak jobboldali nézetei, hanem felesége, a magyar származású Krisztina Wilders is hazánkhoz köti. A politikus többször is járt Magyarországon, valamint a kormány tagjaival is találkozott, hatalomra kerülése pedig egy fontos szövetségessé tenné az vezetői között.

Bár Wilders és PVV a bevándorlásellenes programmal jóval a riválisok előtt végzett a november 22-i szavazáson, a párt az előrejelzések szerint a holland parlamentben a mandátumok mindössze 25 százalékát fogja megszerezni.

Ez azt jelenti, hogy legalább két mérsékeltebb párttal kell együttműködnie ahhoz, hogy kormányt alakíthasson.

Pénteken Mark Rutte ügyvezető miniszterelnök konzervatív VVD pártja, amely sok tekintetben osztja Wilders bevándorlással kapcsolatos nézeteit, közölte, hogy nem vesz részt a vele közös kabinetben – azonban a párt új vezetője, Dilan Yesilgoz nem zárta ki, hogy külső támogatást ajánl fel a lehetséges jobboldali kormányának.

Pieter Omtzigt, aki a centrista reformpártot, az NSC-t vezeti, és akit szintén valószínűsíthető partnernek tartanak egy Wilders-kormányban, azt mondta, hogy az együttműködés nehéz lesz a politikus szélsőséges álláspontjai miatt, amelyek szerinte sértik a vallásszabadság holland alkotmányos védelmét.

A holland koalíciós tárgyalások általában hónapokig tartanak, amelyek során a pártok álláspontjai jelentősen átalakulhatnak. Azonban ha Wilders nem tud kormányt alakítani, akkor elméletileg lehetségesek centrista kombinációk, amelyek kizárnák a PVV-t, de a helyzet odáig is fajulhat, hogy új választásokat kell kihirdetni.