A kormánynak elsődleges fontosságú a Gázában ragadt magyarok kimenekítése

A magyar kormánynak továbbra is elsődleges fontosságú a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítása és a Gázai övezetben tartózkodók kimenekítése, továbbra is ezt fogják kommunikálni az izraeli helyzet kapcsán minden nemzetközi fórumon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács szünetében tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a tagországok álláspontja pár alapvető pontot leszámítva meglehetősen eltérő az izraeli helyzettel kapcsolatosan, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy hogyan és miért kezdődött a fegyveres konfliktus.

Tehát történt itt egy brutális terrortámadás, rakéták ezreivel támadta meg egy terrorszervezet Izraelt, és okozta sok ezer ártatlan ember halálát, illetve sebesülését. Ami most zajlik, az terrorellenes művelet, az harc a terrorizmus ellen

– mondta beszédében a miniszter.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy a katonai műveletek sikere nem pusztán Izraelnek, hanem az egész világnak az érdeke. Aláhúzta, hogy a kormány minden nemzetközi fórumon követelni fogja a speciális magyar szempontok érvényesítését. Az egyik ilyen, hogy továbbra is van hét olyan, magyar állampolgárságú személy a Gázai övezetben, aki biztonsági okokból nem tudja elhagyni a területet.

Az értintettekről elmondta, hogy folyamatosan tartják velük a kapcsolatot és hogy néhány nappal ezelőtt a tartózkodási helyüket találat érte. A támadás során többen könnyebb sérülést szenvedtek és volt, akinek kórházi ellátásra volt szükségük. A miniszter szerint már mind elhagyták a kórházat, és jelenleg szervezés alatt áll, hogy eljuthassanak a rafahi határátkelési pontra; amint ez megtörténik, a hét érintett és két palesztin állampolgárságú családtagjuk elhagyhatja az enklávét – ebben állapodott meg Szijjártó az izraeli és az egyiptomi külügyminiszterrel.

A tárcavezető kulcsfontosságú szempontnak minősítette azt is, hogy a Hamász öt magyar állampolgárt is túszul ejtett. Ennek kapcsán köszönetét fejezte ki Katarnak, amiért közvetítőként lép fel az elhurcolt emberek minél előbbi kiszabadítása érdekében.

Nyilvánvaló, hogy így mi csak olyan határozatokat, megoldási javaslatokat tudunk támogatni bármely nemzetközi szervezetben, amely felszólítja a Hamászt a túszok feltétel nélküli, azonnali elengedésére. Nem tudunk támogatni olyan határozatot, megoldási javaslatot, amelyben ez nincs benne

– nyilatkozta a külügyminiszter.

Ezt követően arról számolt be, hogy a nemzetközi közösségnek rendkívül lényeges feladata a konfliktus eszkalációjának megelőzése, mivel egy államközi háború következményei teljesen megjósolhatatlanok lennének a Közel-Keleten. Szijjártó elmondta, hogy „a világon egyre több helyen ütik fel a fejüket biztonsági kihívások, és minél több van belőlük, annál nagyobb a veszélye annak, hogy adott esetben egy harmadik világháború közvetlen közelébe is eljuthat a világ”.

A miniszter végül érintette Egyiptom támogatásának fontosságát is, rámutatva, hogy az észak-afrikai ország stabilitásának megingása drámai hatással lenne az európai biztonsági helyzetre is, ugyanis Kairó nagy szerepet vállal az illegális migrációs áradatok féken tartásában. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy Magyarország ezért is támogatja 40 millió forint értékben a Gázából Egyiptomba érkező emberek egészségügyi ellátását.