A béke megőrzése, Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb a magyar kormány számára – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden Hódmezővásárhelyen.

A tárcavezető Novák Katalin köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnokának jelenlétében nyitotta meg a NATO-erők részvételével megrendezett Adaptive Hussars 23 többnemzeti országos gyakorlatot, és ebből az alkalomból kifejtette, hogy a biztonságot csak jól kiképzett és felkészített honvédség tudja garantálni.

A hadügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország, szövetségeseivel szorosan együttműködve, a kihívásokkal szemben megfelelő válaszokat adni képes, felkészült honvédséget épít.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Szalay-Bobrovniczky szólt arról is, hogy

a veszélyek korát éljük. A biztonság hosszú évtizedek óta szilárdan álló építményén komoly repedések jelentek meg. Háború, illegális migráció és vele együtt terrorveszély sújtja Európát.

A honvédelmi miniszter szerint a terrorveszély a szerb-magyar határnál is egyre fokozódik, erre figyelmeztetnek a nemzetbiztonsági szolgálatok is, hiszen a migrációval együtt terrorszervezetek képzett katonái, és velünk együtt a terrorveszély is Magyarország határánál kopogtat.

A honvédség felől hetente jönnek a miniszter szerint jó hírek, gyárak épülnek és állnak üzembe és egyre több nehézfegyver érkezik, miközben a toborzás is sikeres.

Egyre magasabb szintre lép a Magyar Honvédség.

Az Adaptive Hussars 23 hadgyakorlat NATO-erők bevonásával zajlik, azon olasz, török, horvát és amerikai katonák is részt vesznek, kiterjed az ország jelentős részére, megmozgatja a honvédség többségét és az államigazgatás jelentős részét, miközben teszteli és fejleszti a védelmi képességeket.

A művelet kezdeti fázisában közel ezer katona vesz részt, köztük 340 külföldi és 170 magyar tartalékos. Az ország védelmi igazgatási rendszere és a Magyar Honvédség együttműködő képességének tesztelése érdekében a honvédség kijelölt állománya mellett több, hazánkban települt szövetséges katonai, illetve magyar állami szervezet is részt vesz majd a gyakorlaton, megközelítőleg 4500 emberrel, több mint 200 különféle technikát megmozgatva – árulta el a tárcavezető.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

Idén az Adaptive Hussars 23 a Magyar Honvédség legnagyobb, aktív és tartalékos állomány bevonásával megtartott gyakorlata, amely valós katonai mozgással járó átcsoportosításokon keresztül felméri a haderő kijelölt készenléti erőit, valamint a honvédség vezetési rendszerének helyzetét. A miniszter szerint most vizsgázik mindaz, amit eddig építettek és alkottak, és ebből az is kiderül, hogy hol tartanak a fejlesztések, valamint az is, hogy mit és hogyan kell tovább erősíteni.

A hadügyminiszter szerint a megszerzett tapasztalatokkal jobb és erősebb lesz a honvédség, és erősebb honvédséggel erősebb lesz Magyarország is. A hadgyakorlat továbbá javítja az államigazgatás egyes alrendszerei közötti összhangot, a katonák és a civil közszolgák jobban fogják érteni, hogyan és miben segíthetik egymást a közös feladatok megoldása érdekében. A szövetségi rendszeren belül is vizsgázik az összhang és a kommunikáció.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte, a katonai élet vastörvénye: készen kell állnunk, hogy éles helyzetben megtegyük, amit meg kell tennünk családunkért, a településért, ahol otthon vagyunk, az országért, amelyben élünk és a nemzetért, amelyhez tartozunk.