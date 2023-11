Alex Jones inkább fenntartja a luxus életmódját, de nem fizet kártérítést a megölt gyerekek hozzátartozóinak

A Sandy Hook Általános Iskolában megölt gyerekek hozzátartozói közel 1,5 milliárd dollárra perelték az Infowars nevű összeesküvéselmélet-gyártó oldal vezetőjét. A bíróság megítélte a kártérítést a családoknak, azonban a felperesek azóta sem kapták meg a pénzüket.

Fotó: Joe Buglewicz / Getty Images

Alex Jonest először

965 millió dollárnyi (több mint 438 milliárd forint) kártérítésre, majd további 473 millió dollár (191 milliárd forint) kifizetésére kötelezte a bíróság nyolc panaszos részére

– akik elvesztették gyermeküket a Sandy Hook Általános Iskolában történt lövöldözésben –, mert azt állította, hogy az áldozatok színészek voltak, és a fegyverkorlátozás kikényszerítése miatt rendezték meg a mészárlást.

A The Hill cikke szerint a családok az eredeti kártérítésükkel szemben, 10 év alatt most már 85 millió dollárt kérnek az alperestől. A családok ügyvédei azt is mondták, hogy a javaslat járható módja annak, hogy lezáruljon a kártérítés kifizetése, miközben Alex Jones magáncsődöt is jelentett. Az élesen megfogalmazott dokumentumban az ügyvédek továbbra is azzal vádolták az Infowars műsorvezetőjét, hogy

nem fogja vissza a személyes kiadásait, továbbra is extravagáns életmódot folytat és bizonyos pénzügyi dokumentumokat nem oszt meg a felperesekkel.

Az ügyvédek két lehetőséget ajánlottak Jonesnak: felszámolja a birtokát, és a befolyt összegből kifizeti a családokat, vagy 10 éven keresztül legalább évi 8,5 millió dollárt fizet nekik.

Egy húszéves követte el az egyik legvéresebb iskolai lövöldözést

Egy mentális problémákkal küzdő fiatal 2012-ben golyóálló mellényben, két pisztolyt és egy gépkarabélyt vitt magával az iskolába. Tanteremről tanteremre járva válogatás nélkül lőtt mindenkire. Mire valaki hívta a 911-et, és a rendőrök a helyszínre érkeztek, a húszéves Adam Lanza öngyilkos lett.

Összesen 20 gyereket és hat pedagógust ölt meg a Sandy Hook Általános Iskolában.

Alex Jones a műsorában többször is elmondta, hogy a lövöldözést csupán megrendezték. A lövöldözésben meghalt gyerekek családtagjai beperelték Jonest, októberben Christopher Lopez csődbíró pedig úgy döntött, hogy az összeesküvés-elméletekről hírhedté vált férfi nem használhat csődvédelmet annak érdekében, hogy elkerülje a kártérítés kifizetését. A hozzátartozók a tárgyalásokon arról beszéltek, hogy Jones hívei zaklatták és fenyegették őket, sőt személyesen is inzultálták a gyászoló családokat, és azzal vádolták meg őket, hogy csupán statiszták és a gyermekeik nem is léteztek.