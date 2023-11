Avgyijivka azt mutatja, hogy az orosz vezérkar semmit sem tanult

Az Avgyijivkánál történő orosz offenzíva legfőképp azt jelzi, hogy az orosz hadvezetés semmit sem tanult a korábbi időszak hibáiból. Elemzők szerint a támadás körülményei arra utalnak, hogy az oirosz hadvezetésnek nem sikerült korábbi kudarcos támadásokból levonniuk a megfelelő következtetéseket.

Az Institute for the Study of War elemzése rámutat, hogy a tavaly téli, nyugat-donyecki orosz offenzíva is hasonlóan katasztrofális ember és páncélozott jármű veszteséget hozott magával, különösen Vuledár térségében, ahol az erődített állások ellen indultak rohamra az orosz csapatok.

Ukrán csapatok Avgyijivkánál

Fotó: Anadolu via AFP

Az elemzés arra is rámutat, hogy a háború kezdete óta az oroszok több helyen is indítottak hasonló offenzívákat, ám a legújabb, Avgyijivkánál megindított támadás arra utal, hogy a következtetéseket nem sikerült levonni ezekből. Az ISW elemzése Valerij Geraszimov vezérkari főnök – és egy ideje az ukrán hadszíntéren harcoló orosz erők parancsnoka – nevét külön is kiemelte, mint aki végső soron felelős a kudarcért.

Az amerikai agytröszt külön kiemeli, Geraszimovval szemben Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök elemzését, mely az Economistban jelent meg és mely az ISW szerint a harci helyzet átgondolt és nyilvános értékelése.