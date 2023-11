Az amerikai után a német hadügyminiszter is Kijevbe látogatott

Váratlanul Kijevbe látogatott Boris Pistorius német hadügyminiszter kedden, hogy ukrán kollégájával, Rusztem Umerovval tárgyaljon az Ukrajnának nyújtott német támogatás megerősítéséről – olvasható a német hadügyi tárca közleményében.

Boris Pistorius vonattal utazott Kijevbe.

Fotó: AFP

A megbeszélésen szóba került az ukrán katonák kiképzése és a katonai segítségnyújtás is. A látogatás során a tárgyalások mellett Pistorius koszorúzáson is részt vesz a Majdan téren és felkeres egy ukrán kiképzőközpontot is.

Pistoriusnak miniszterként ez a második kijevi útja, miután már februárban is járt az ukrán fővárosban. Egy nappal Pistorius látogatása előtt, hétfőn Lloyd Austin is ellátogatott Kijevbe.

Németország a múlt hónapban 1 milliárd eurós fegyverszállítást jelentett be Ukrajna számára, többek között az ukrán légvédelem megerősítésére.