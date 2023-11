Az izraeli háború 26. napja – A Vörös-tenger válhat a háború új frontjává

Az izraeli hadsereg szerda délelőtt arról számolt be, hogy erősítésként rakétákkal felszerelt hadihajókat telepített a Vörös-tengerre, egy nappal azt követően, hogy az Iránnal szövetséges húszi mozgalom rakéta- és dróntámadásokat indított Izrael ellen, és további hasonló akciókat helyezett kilátásba – írta a Reuters.

A Vörös-tenger válhat az izraeli háború új frontjává, Tel-Aviv hadihajókat telepített a térségbe.

Fotó: ISRAEL DEFENSE FORCES

A közlemény szerint Saar-hajóosztályú korvetteket küldtek a térségbe, amelyek már el is kezdték a járőrözést a Vörös-tengeren lévő Eilat kikötőjének közelében. A Vörös-tengert Tel-Aviv új frontnak tekinti, a zsidó állam vezetése számított arra, hogy a Gázai övezetben zajló háborúja megtorlást von maga után az Iránnal szövetséges, Hamász-párti erők részéről.

A húszik kedden azt közölték, hogy az izraeli háború október 7-i kitörése óta összesen három drón- és rakétatámadást indítottak Izrael ellen, és további hasonló támadásokra is készülnek annak érdekében, hogy azzal is győzelemhez segítsék a palesztinokat. Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint szerdára virradó éjszaka is fogtak el légi fenyegetéseket a Vörös-tenger felett.

A húszik részei az Iránnal szövetséges, Izraellel és az Amerikai Egyesült Államokkal szemben ellenséges regionális szövetségnek, amelynek tagja a Hamász mellett a libanoni Hezbollah, valamint az Irán által támogatott iraki milíciák is. A húszik Jemen nagy részét, köztük a fővárost, Szanaát is irányítják. Jemen csaknem kétezer kilométerre felkszik Izraeltől, a két ország között fekszik Szaúd-Arábia.

Izraeli források szerint a háború kitörése óta a Vörös-tenger térségéből Izraelre kilőtt rakétákat és drónokat eddig vagy lelőtték, vagy célt tévesztettek.

Tel-Aviv azt állítja, hogy a húszik állnak a mögött az incidens mögött is, amikor október 27-én egy dróntámadás robbanásokat okozott két egyiptomi városban a Vörös-tenger partján. Izraeli források szerint őket akarták bombázni, azonban a támadás célt tévesztett.