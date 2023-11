Az izraeli háború 35. napja – A beígért négy órás tűzszünetben reménykednek a gázai civilek

Hamarosan mentőövet kaphatnak a Gázai övezetben rekedt civilek. Az Amerikai Egyesült Államok szerint Izrael rövidesen elkezdi végrehajtani a beígért négy órás tűzszünetet, amely lehetővé teszi a civil lakosság menekülését a térségből. Azonban ennek konkrét időpontja egyelőre nem ismert – írta meg a BBC.

Immár 35. napja tart az izraeli háború.

Fotó: AFP

A hírek szerint sok palesztin szeretné elhagyni a térséget. A portál beszámolója szerint többen sétálgatnak Gázaváros utcái, fehér zászlókkal a kezükben, arra várva, hogy dél felé elhagyhassák a térséget.

Az éjszaka folyamán a Gázában található indonéz kórház is károkat szenvedett egy közelben becsapódó rakéta miatt. Bár az intézmény közleménye alapján az épület nem sérült súlyosan, pénteken így is leállhat a működése, mivel szinte teljesen kifogyott az üzemanyaguk. Az izraeli hadsereg egy szíriai csoportra is csapást mért, mivel információik szerint ők álltak az dél-izraeli Eilat városában egy iskolát ért dróntámadás mögött. Az általános iskolát ért támadásban senki nem sérült meg.

A Hamász vezette gázai egészségügyi minisztérium péntek reggeli közleménye szerin az izraeli háború kezdete óta már legalább 10812 ember vesztette életét, köztük 4412 gyermek is.