Az izraeli külügy szerint nem tartható tűzszünet, Biden: hiba lenne megszállás alatt tartani Gázát

Nincs helye hosszú tűzszünetnek, amíg nem engedik el az izraeli túszokat – szögezte le az izraeli külügyminisztérium közleményében, melyben az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) határozatára válaszoltak szerda éjjel. Izrael elutasítja az ENSZ Biztonsági Tanácsának tűzszünetre felszólító határozatát mindaddig, amíg nem teljesítik a határozat másik követelését, a Gázai övezetbe hurcolt mintegy 240 izraeli túsz szabadon bocsátását. Az elutasítást először Izrael elnöke fogalmazta meg, amelyet most a külügyminisztérium megerősített.

Fotó: AFP

A külügyminisztérium válaszában felszólította a Biztonsági Tanácsot, hogy ragaszkodjon az összes túsz gyors szabadon bocsátásához a határozatban foglaltak szerint.

Izrael felszólítja a Biztonsági Tanácsot és a nemzetközi közösséget, hogy álljanak ki határozottan az összes izraeli elrabolt gyors szabadon bocsátása mellett, amint azt a határozat kimondja

– olvasható az izraeli közleményben.

Izrael azt várja BT-től, hogy egyértelműen ítélje el a Hamászt, és foglalkozzon azzal, hogy Gázában más biztonsági helyzetet kell teremteni. Gilád Erdán, Izrael ENSZ-nagykövete szerint a BT döntése „elszakad a valóságtól, és nem lesz értelme a gyakorlatban. Izrael egyébként is a nemzetközi jog szerint jár el, miközben a Hamász terroristái el sem fogják olvasni, és nem is tartják be a határozatot”.

Joe Biden amerikai elnök is világossá tette Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára, hogy a kétállami megoldás az egyetlen válasz az izraeli–palesztin konfliktus megoldására, és a Gázai övezet megszállása „nagy hiba”, korábban Joseph Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint is ez lenne a megoldás.

Biden szerint a Hamász háborús bűnt követett el azzal, hogy főhadiszállását egy kórház alatt helyezte el. Mint mondta, Izrael korlátozott számú katonával foglalta el a Sífa kórházat, nem hajtott végre szőnyegbombázást.