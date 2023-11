Az orosz–ukrán háború 635. napja – Ádáz küzdelmet folytatnak a Dnyeper keleti partjára áttörő ukránok

Tovább folytatódnak a harcok Ukrajna keleti és déli részein, azonban az elmúlt napok heves esőzései visszavetették a katonai aktivitást. Várhatóan az átmeneti időszak végéig, a tél beköszöntéig ez a tendencia folytatódni fog – számolt be róla az Unian ukrán hírügynökség.

Fotó: AFP

Az Institute for the Study of War (ISW) orosz katonai bloggerekre hivatkozó jelentése alapján az ukrán haderő továbbra is védi Avdijivkát az orosz támadóktól, egyesek szerint ez a város lehet az új Bahmut. Ennek ellenére a szakértők szerint még korai lenne bármelyik fél győzelméről beszélni. A katonai tudósítók azonban arról számoltak be, hogy a rossz idő és a nagy sár akadályozza a páncélozott járművek bevetését a Zaporizzsjai terület nyugati részén, emiatt az ukrán csapatok elsősorban gyalogos egységekkel támadják az orosz állásokat.

Az ISW jelentése kitért arra is, hogy

az ukrán hadsereg folytatja hadműveletét a Herszoni területen és a Dnyepernél.

Az ukrán vezérkar arról tájékoztatott, hogy katonáik fenntartják állásaikat a folyó keleti partján, és a Dnyepertől két-három kilométerre keletre fekvő településeknél is voltak összecsapások.

Az orosz hadsereg jelentése szerint sikeresen visszavertek egy partraszállási kísérletet a Herszon várostól délre fekvő Velikij Potemkin-szigeten. Az egyik orosz katonai blogger arról írt, hogy az ukrán hadsereg módosított Baba Jaga drónokat vet be az oroszok TOS termobarikus tüzérségi rendszereinek megrongálására. Mivel több támadásuk is sikerrel jár, úgy tűnik, hogy az oroszok légvédelme sebezhető ebben a térségben.