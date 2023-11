Az orosz–ukrán háború 638. napja – Hiába az orosz átcsoportosítás, patthelyzet alakulhat ki Avgyijivkánál

Oroszország tovább folytatja szárazföldi hadműveleteit a Kupjanszk–Szvatove–Kreminna vonal mentén – írta az Institute for the Study of War (ISW) jelentése alapján az Unian ukrán hírügynökség. Az orosz hadsereg hamarosan befejezi a megkezdett átcsoportosítást, és növelheti a támadások intenzitását a térségben.

Fotó: AFP

Orosz katonai tudósítások szerint a Szerebrjanszkij-erdőnél is előrenyomultak csapataik, és Kliscsivka északi részén is megerősítették állásaikat. Szintén katonai sikerekről számoltak be az oroszok Marinka és Novomikhajlivka térségében. Az ISW jelentése ezeket nem erősítette meg, azt azonban igen, hogy az orosz haderő fokozta támadó hadműveleteit Avgyijivkánál, ami könnyen az új Bahmuttá válhat az elemzők szerint.

Szerdán Olekszandr Tarnavszkij, az ukrán Tavrija hadműveleti-stratégiai csoport parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy az ellenség nagyban fokozta támadásainak erejét és számát Tavrija irányában, és Szu-35-ös repülőgépekről bombázza az ukrán területeket. Kiemelte, hogy az ukrán védelmi erők tartani tudják a kiépített vonalaikat Avgyijivkánál, valamint folytatni tudják az előrenyomulást Melitopol irányába. Kijev szerint Oroszország veszteségei egyre nagyobbak, mind az emberek, mind páncélozott járművek és tankok tekintetében.