Botcsinálta terrorista: egy antiszemita nő zsidóellenes szervezetre támadt

Az izraeli háború október 7-i kitörése óta a világ számos pontján felerősödtek az Izrael-ellenes hangok. A Palesztina mellett kiállók graffitizéssel, békés vagy épp kevésbé békés demonstrációkkal, vagy akár terrorakciókkal is hangot adnak álláspontjuknak. Egy indianapolisi nő is úgy döntött, hogy drasztikus módon közli zsidóellenes álláspontját, de akciójának kivitelezése, és annak címzettje is elég egyedire sikerült – írta meg a The Yeshiva World.

Tévedésből antiszemita szervezetet támadott meg a zsidóellenes terrorista.

Fotó: CBS4 Indy / Youtube

A 34 éves Ruba Almaghtheh egy olyan szervezet ellen hajtott végre terrortámadást, amelyet zsidó szervezetnek hitt, de valójában egy antiszemita gyűlöletcsoportot sikerült megtámadnia. Az Izraelita Egyetemes és Gyakorlati Tudás Iskolája elleni terrorakcióját követően a helyi rendőrség letartóztatta a nőt, többek között megfélemlítéssel és terrorizmussal való fenyegetéssel vádolják. Az iskolát szélsőséges és antiszemita nézetei miatt gyűlöletcsoportként tartják számon.

Tettét a rendőrségi jelentés szerint Almaghtheh azzal magyarázta, hogy figyelemmel követte az Izrael és a Hamász közötti konfliktust, és ellenszenves volt neki a zsidó állam abban betöltött szerepe. Az adott épületen pedig héber izraelita szimbólumok voltak, amiket sértőnek talált, amiatt vette célba azt, és autóját rükvercbe kapcsolva beletolatott. Az épületben több felnőtt és gyermek is tartózkodott a szombaton délután fél egykor végrehajtott merényletkísérlet idején. Az akcióban senki nem vesztette életét, és sérültekről sem érkezett jelentés.