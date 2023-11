Putyin fontos kérdésben dönthetett, győzelme borítékolható

Vlagyimir Putyin meghozta a döntést elindul a jövő évi orosz elnökválasztáson, így legalább 2030-ig az orosz állam élén maradhat hat, az ügyet ismerő forrás szerint.

Putyin 1999-ben, Borisz Jelcin után lett elnök, igaz 2008-tól 2012-ig átadta a hatalmat Dmitrij Medvegyevnek. Sztálin óta így is ő volt a legtovább az ország élén, megelőzve Brezsnyevet is, aki 18 évig volt a legmagasabb pozícióban. Putyin október 7-én ünnepelte 71. születésnapját.

Fotó: AFP

A Reuters névtelenséget kérő forrásai szerint az orosz elnök tanácsadói már a kampányra készülnek. A közvéleménykutatások szerint

Putyinnak nincs mitől tartania, népszerűsége 80 százalékon áll, ha indul az elnökválasztáson az csupán formalitás.

Noha számos külső megfigyelő szerint Putyin haláláig hatalomban maradhat, hivatalos megerősítés még nem érkezett a jövő márciusi elnökválasztással kapcsolatos terveiről. A források szerint azonban a hivatalos bejelentés is megérkezhet a következő hetekben. Putyin hatalmának legnagyobb próbáját az Ukrajna elleni háború során az időközben elhunyt Wagner-vezér, Jevgenyij Prigozsin lázadása jelentette a nyár elején.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem jelentette be, hogy új mandátumra indul, és még nem jelentették be a kampányt sem – reagált hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. "Az elnök nem nyilatkozott erről" – mondta Pekszov a Reuers azon kérdésére, hogy Putyin jelölteti-e magát. "És a kampány kezdetét hivatalosan még nem jelentették be" – mondta Peskov.